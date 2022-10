Bauli, numeri in rialzo per il compleanno

Bauli compie cent'anni e li festeggia alla grande. Ieri è stato emesso il francobollo celebrativo dell'azienda (Arriva il francobollo dedicato a Bauli) ma l'azienda veronese festeggia anche numeri di tutto rispetto, visto che si prepara Bauli si prepara a chiudere il suo bilancio 2021-22 con una crescita del fatturato del 12,47% a quota 541 milioni di Euro, da 481 milioni del 2020-21.

"Una crescita dovuta per circa un terzo agli aumenti dei volumi e circa per due terzi agli aumenti dei costi di materie prime a cui abbiamo assistito in questi ultimi tempi e che avranno probabilmente un impatto anche sulla nostra redditività", ha spiegato il presidente Michele Bauli a margine della conferenza stampa per i 100 anni dell'azienda svoltasi negli spazi della Biblioteca Capitolare di Verona. "Siamo cresciuti sia in Italia che, soprattutto, all’estero che logicamente cresce più velocemente -aggiunge-. Noi facciamo circa un 20% del fatturato all’estero o qualcosina di più". La quota dell’estero vede un un aumento costante soprattutto in India e Sud Est asiatico. Tra gli altri driver di crescita, sono state completate nuove acquisizioni in Italia e all’estero, con le società Alpipan (Altopascio), Dacasto (Guarene, CN) e MaxSport (Slovacchia). E adesso, confermano dall'azienda, si punta sullo sviluppo dei nuovi prodotti come le barrette energetiche, i lievitati senza glutine e gli altoproteici.

"Il Natale per il momento sta andando bene -prosegue il presidente-. I consumi stanno ancora tenendo e poi a Natale non si può non avere un pandoro o un panettone sulla tavola. Credo che il Natale andrà bene anche se la gente è preoccupata per questi aumenti, per la guerra, magari si rinuncerà a farsi un weekend sulla neve piuttosto che un viaggio, però il pandoro sulla tavola di Natale non può mancare. Riteniamo che sarà come l’anno scorso, anzi come gli ultimi due anni e quindi abbastanza stabile". Quanto costerà un pandoro a Natale, alla luce dei rincari degli ultimi mesi, dipenderà da diversi fattori, incluse le politiche di prezzo del distributore. A ogni modo, è proprio il presidente ad annunciare che "potrebbe costare fra i 4 e i 6 Euro”.

La storia di Bauli nasce nel 1922 grazie al laboratorio di pasticceria di Ruggero Bauli: oggi Bauli conta nel mondo circa 1.700 dipendenti, 7 siti produttivi e un ampio portafoglio di prodotti che comprende marchi come appunto Bauli, ma anche Doria, Motta, Alemagna e Bistefani. "Siamo arrivati fino a qui grazie a tre componenti principali: fatica, ricerca costante della qualità e fortuna -prosegue il presidente-. Per il futuro vogliamo continuare a garantire solidità e sicurezza ai nostri collaboratori e alle nostre famiglie, che sono parte integrante del nostro successo". Oggi la famiglia gestisce una multinazionale che ha una fabbrica a Bombay e l’anno scorso ha aperto una filiale commerciale a Singapore. Un impero sempre più grande e solido anche grazie alle intuizioni dello zio di Michele, Alberto mancato nel 2020: puntare sui croissant come prodotto in grado di garantire fatturato per tutto l’anno.