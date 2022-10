Il fondo NB Aurora investe negli integratori alimentari

Il fondo NB Aurora nato con l’obiettivo di acquisire partecipazioni in pmi di eccellenza non quotate, annuncia di aver firmato un contratto per l’acquisto di una quota di minoranza in PromoPharma, azienda fondata a San Marino nel 1998 che produce e commercializza in oltre 38 paesi nel mondo integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. Un'operazione realizzata tramite aumento di capitale di circa 10 milioni di Euro: la maggioranza del capitale rimarrà in mano alla famiglia fondatrice, che vede Filippo Borsani alla guida come presidente e amministratore delegato e la moglie Loretta Boschetti in qualità di cfo.

PromoPharma è una azienda in forte crescita: nella sede di Acquaviva, nella Repubblica di San Marino, sono impiegate oltre 100 persone alle quali vanno aggiunte una forza vendita di circa 100 professionisti tra agenti, biologi, esperti nutrizionisti e rappresentanti medici. Nel 2021 il fatturato ha raggiunto 20 milioni di Euro e sono previsti quasi 27 milioni a fine 2022. L'impresa oggi conta più di 50 brand e un listino di oltre 2.000 referenze in circa 3.000 punti vendita in tutta Italia tra cui farmacie, parafarmacie, erboristerie, piattaforme online e, dal 2021, anche nella rete della grande distribuzione con un brand dedicato.

“La partnership con NB Aurora ci aiuterà a dare ulteriore impulso all’attività e a supportare il processo di aggregazione, beneficiando sia dell’esperienza imprenditoriale del suo team sia del network internazionale di Neuberger Berman -spiega il presidente Filippo Borsani-. La nuova sede e stabilimento produttivo sono stati progettati seguendo i principi della sostenibilità, attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la creazione di spazi di lavoro che garantiscano il benessere dei dipendenti. Grazie a questi investimenti -aggiunge il manager- saremo in grado di aumentare la capacità produttiva e ampliare il catalogo prodotti, consentendo una maggior penetrazione nel canale retail, insieme allo sviluppo del mercato estero dove, attualmente, siamo presenti direttamente in Spagna e, attraverso una rete capillare di distributori, inoltre 38 paesi nel mondo”.

“Crediamo che PromoPharma abbia grandi potenzialità in un settore in forte crescita in cui il consumatore finale chiede prodotti sempre più efficaci, naturali e sicuri -sottolinea Lorenzo Carú, principal di NB-. L’obiettivo dell’azienda è proprio quello di formulare soluzioni con estrema attenzione alla qualità e al binomio natura-innovazione".