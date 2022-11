Purina affianca il progetto Lens per la biodiversità

Purina sta contribuendo alla realizzazione di LENs, Landscape Enterprise Networks, un agglomerato di aziende che si battono per la sostenibilità, nato per salvaguardare il territorio veneto e friulano. L'obiettivo viene perseguito in collaborazione con Consorzio tutela prosecco Doc e grazie al supporto delle agenzie di consulenza ambientale 3keel e Preferred by Nature.

Da sempre attiva sul territorio del Veneto orientale e della bassa Friulana, grazie allo stabilimento produttivo di Portogruaro (Venezia), Purina sta contribuendo alla prima annualità del progetto LENs: supporterà 9 imprenditori agricoli per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e combattere l’impoverimento del suolo.

Questo primo lancio italiano prevede un investimento di circa 350.000 Euro per la messa in campo di misure agronomiche, di promozione della biodiversità e di pratiche innovative su una superficie di 950 ettari. Le misure principiali annoverano:

impianto di colture di copertura per preservare la fertilità e mantenere l'umidità del suolo proteggendolo dall'erosione durante l'inverno;

sostituzione di fertilizzanti sintetici con quelli organici;

strategie avanzate di produzione e difesa integrata dalle avversità, per ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, sulle acque sotterranee e sulla biodiversità;

piantumazione di siepi e boschi per creare e/o rafforzare gli habitat naturali e promuovere la biodiversità;

seminare strisce di erba o fiori selvatici ai margini dei campi coltivati o dei vigneti per costruire gli habitat previlegiati di insetti impollinatori e predatori;

investimenti in stazioni meteorologiche e sensori del suolo per aumentare l’efficienza della gestione dei cicli colturali in campo;

promozione dell'agricoltura di precisione attraverso una combinazione di campionamenti del suolo, immagini satellitari e sistemi GPS installati sulle macchine agricole, per migliorare l'efficienza delle pratiche agricole e aumentando la resa dei raccolti.

L’obiettivo è quello di portare numerosi vantaggi al settore, tra cui il miglioramento della qualità ed efficienza di utilizzo dell'acqua; la prevenzione delle inondazioni e dell'erosione del suolo; la rigenerazione della fertilità dei suoli; il miglioramento della biodiversità anche attraverso l’adozione di una difesa integrata avanzata; la riduzione delle emissioni e la cattura del carbonio.

“Quella della rigenerazione del territorio è una delle sfide più grandi che dovremo affrontare, per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo -spiega Rafael Lopez, Regional director Italia e Sud Europa di Purina-. Motivo per cui stiamo cercando di applicare l’esperienza già maturata nel Regno Unito con la stessa metodologia. In Italia -aggiunge Lopez- siamo all’inizio di un percorso che porterà a grandi benefici per il territorio, grazie al contributo di tutti gli attuali partner e di quelli che si uniranno in futuro”.

Oggi il network LENs in Italia è formato da Purina insieme a Consorzio Tutela Prosecco Doc con il supporto di 3keel e Preferred by Nature che insieme hanno coinvolto grossisti di cereali e granaglie come Cereal Docks e Serena & Manente per favorire il coinvolgimento delle aziende agricole locali.

Il programma, inoltre, non manca di collaborazioni e contatti con realtà pubblico-private locali, quali Veneto Agricoltura che fornisce supporto tecnico e che ha messo a disposizione la propria azienda agricola sperimentale "Valle Vecchia" per la realizzazione di giornate dimostrative per sperimentare direttamente sul campo le pratiche di agricoltura rigenerativa e conservativa che fanno parte di un pacchetto olistico.

Partecipa al progetto anche Wba, World biodiversity association, associazione no-profit con sede a Verona, specializzata nella progettazione e l'attuazione di interventi di biodiversità. Insieme anche il CSQA, un organismo di certificazione attivo nel settore agroalimentare e della sostenibilità e, infine, Perleuve, società di consulenza tecnica specializzata nell'applicazione di approcci e tecnologie innovative per promuovere pratiche di gestione sostenibile nel settore vitivinicolo.