Allevamenti e sostenibilità, forum di Progeo

"Allevamento e alimentazione: qualità, sostenibilità e benessere": è il tema del convegno "Love Meat Tender" organizzato dalla cooperativa agricola Progeo a Verona, al Palazzo della Gran Guardia, il prossimo 23 novembre.

Come spiegano gli organizzatori, "per molte persone, parlare di cibo significa parlare d'amore. La passione per la tavola e per la qualità dei prodotti che la arricchiscono, rappresenta conoscenza del territorio, rispetto per la produzione e amore per l'ambiente e per la vita. Lo sguardo di Progeo è quello di chi da sempre sa guardare al futuro, senza scordare quale sia il viaggio che dall'allevamento porta alla tavola un prodotto rispettoso e sostenibile. Una qualità fatta di buone pratiche, di ricerca scientifica e di partecipazione al benessere e all'equilibrio dell'ecosistema naturale, umano e animale".

Inoltre, "la sicurezza della filiera alimentare è direttamente dipendente dal benessere degli animali, per il quale sono ridotte le fonti di stress ed è potenziata la salvaguardia su salute e alimentazione. Un circolo virtuoso costituito di buone prassi che non solo contribuiscono a mantenere gli animali più sani, ma che sostengono un approccio responsabile ed etico in allevamento. La sfida della produzione odierna sta proprio nell'armonizzare le esigenze del consumo, in crescita sia in termini quantitativi che qualitativi, con appropriati standard di benessere animale, in grado di tenere conto della qualità dei contesti di vita degli animali in un'ottica di sostenibilità. Un obiettivo che oggi può dirsi raggiungibile affiancando al tradizionale know how un sistemico utilizzo di tecnologie di precisione".

In più "una corretta nutrizione è un fattore fondamentale sia per supportare la produttività sia per ridurre fattori di rischio, come l'utilizzo massivo di antibiotici. Lo sviluppo di alimenti di precisione, frutto della costante ricerca scientifica, dell'attenzione alla sostenibilità dell'intera filiera e del monitoraggio del mercato animale, sarà sempre più protagonista dell'innovazione del settore zootecnico, con ricadute positive sul benessere animale, sulla qualità del prodotto a consumo, sulla sostenibilità e redditività del processo produttivo.

BOVIFormer è la nuova linea di nutrizione animale studiata per bovini da carne di Progeo: la quale condividerà in quest'incontro, approfondimenti e competenze sviluppate intorno all'ambito della zootecnia di precisione, proponendo agli allevatori, e grazie al contributo degli ospiti, le più innovative conoscenze in ambito tecnologico, nel mercato di riferimento e del contesto legislativo europeo.

Per approfondire le tematiche interverrano Fausto Toni, Direttore Ricerca e Sviluppo Progeo, Alberto Ronca, Allevatore dell'Azienda Agricola Boccarone, Federica Banterle, del cda Bencarni, Azienda che dal 1989 opera nel settore delle carni bovine, Claudio Mazzini, Coop Italia, Direzione Commerciale, Responsabile settore freschissimi, Marco Limonta, Business Insight Director Iri Growth delivered, e Graziano Salsi, Presidente Progeo.

Il moderatore e conduttore sarà Andrea Bertaglio, giornalista ambientale, autore del libro "In difesa della carne" (Lindau).