Consumo responsabile, progetto di fondazione Birra Moretti

Fondazione Birra Moretti, in partnership con ASPI (Associazione Sommellerie Professionale Italiana) e con il supporto della Regione Lombardia, ha dato vita a “Responsibility in Education”, un progetto aperto – rivolto alle classi 5^ delle scuole alberghiere - che si pone l’obiettivo di stimolare comportamenti consapevoli e positivi educando le prossime generazioni di professionisti dell’Ho.Re.Ca., che a loro volta saranno la prima interfaccia con i consumatori del futuro.

Sono 10 gli istituti – in Lombardia e in Puglia – per un totale di circa 750 ragazzi coinvolti nel 2022. Le scuole selezionate per partecipare al progetto in questo primo anno sono: Iath - International Academy of Tourism and Hospitality - di Cernobbio (CO); Istituto Superiore Giovanni Falcone di Gallarate (VA); Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Luigi Lagrange di Milano; Collegio Arcivescovile Castelli (collegi FACEC) di Saronno (VA); Collegio Ballerini (collegi FACEC) di Seregno (MB); Istituto Olmo di Cornaredo (MI),Istituto Paolo Frisi di Milano, Istituto Alberghiero Cossa di Pavia, Centro di Formazione Professionale della Fondazione Luigi Clerici di Pavia, e IPSSEOA di Polignano a Mare (BA).

“Nel lungo periodo l’educazione può essere uno strumento molto potente, soprattutto se portato avanti da chi opera nel settore, da pari a pari, con linguaggi freschi e coerenti. Nei primi mesi di sperimentazione abbiamo riscontrato un interesse genuino e spontaneo in centinaia di studenti e abbiamo deciso di proseguire il percorso per sensibilizzare i prossimi operatori del fuori casa sul tema del consumo responsabile – ha dichiarato Alfredo Pratolongo, Presidente Fondazione Birra Moretti – non tutti sono consapevoli che l’Italia è storicamente il Paese europeo con il minor consumo di alcol pro-capite, con consumi prevalenti durante i pasti e inseriti in un contesto generale di moderazione, che ancora oggi distingue la nostra società da altre culture come quelle del centro e nord Europa. Ovviamente anche la nostra società, sempre più aperta e integrata, sta acquisendo, sebbene in misura ancora modesta, modalità di consumo non proprie della cultura alimentare italiana, che va difesa. È per noi quindi importante spiegare i rischi dell’abuso di alcol ai giovani che rappresentano il futuro del mondo dell’Ho.Re.Ca., dove si affermano le tendenze”.

“La cultura del consumo responsabile è parte integrante della formazione tecnica dei professionisti del settore dell’Ospitalità - ha affermato Anita Longo, Direttore IATH (International Academy of Tourism and Hospitality) – Abbiamo deciso di far parte di questo progetto per il valore educativo, la qualità del lavoro di ricerca e il contributo positivo sulla società di oggi e di domani”.

L’obiettivo è quello di formare i professionisti del fuori casa, già figure centrali nei luoghi della socialità per l’educazione al gusto, e farli diventare promotori di una cultura del bere moderato e consapevole che ci appartiene, e che va portata avanti.

Il progetto è la risposta al mondo della ristorazione (86,5%) che richiede e ritiene utili i corsi volti all’educazione e alla formazione del personale, secondo quanto emerso dall’ultimo studio di Osservatorio Birra che ha raccolto le testimonianze di 200 tra gestori e proprietari di pubblici esercizi.