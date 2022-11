Ice e Alibaba rinnovano il patto per le pmi italiane

Ice e Alibaba.com si mettono insieme ancora una volta per dare supporto delle pmi italiane. Forti del successo registrato l'anno scorso con oltre 1.000 aziende italiane che hanno utilizzato la piattaforma per avviare o sviluppare il proprio export, Alibaba.com e Ice Agenzia continuano nell’impegno a supporto della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione delle pmi.

Lo fanno rinnovando l’accordo che consentirà ad altre 1.000 aziende di entrare nell’Italian Pavilion digitale e raggiungere così oltre 200 Paesi al mondo e 40 milioni di buyers attivi sul marketplace B2B. L'anno scorso, grazie alla collaborazione con Ice, oltre 1.000 aziende italiane si sono affacciate sulla piattaforma Alibaba.com e hanno esportato in Paesi prima irraggiungibili. Esse rappresentano in maniera omogenea il Paese: 34% dal Nord, 34% dal Centro e 32% dal Sud e dalle Isole. Rappresentano anche tutti i principali settori del made in Italy: 47% beni di consumo tra cui fashion, beauty & personal care, 46% agro-alimentare e 7% machinery.

“L'Italia è uno dei mercati più famosi e amati al mondo con una lunga storia di prodotti di alta qualità: il made in Italy è molto richiesto a livello internazionale -sottolinea Luca Curtarelli, country manager Italia, Spagna e Portogallo di Alibaba.com-. Il nostro obiettivo è fare in modo che le aziende locali siano presenti sulla piattaforma, visibili ai buyer di oltre 200 Paesi nel mondo e l’accordo con Ice è pensato proprio per facilitare e supportare il loro ingresso”.

L’Italian Pavilion è una sorta di fiera online permanente che mette in contatto le aziende con i grandi distributori: è la sezione della piattaforma appositamente dedicata alle imprese italiane e al made in Italy. Tramite l’accordo le aziende italiane che vogliono aderire possono usufruire di molteplici benefici: saranno finanziate da Ice per una 24 mesi e godranno di un programma di formazione con supporto alla registrazione su Alibaba.com, oltre a essere guidate all’utilizzo della piattaforma per sfruttare al meglio l’opportunità di internazionalizzazione.

Inoltre, le aziende partecipanti riceveranno da Alibaba.com un credito per finanziare gratuitamente campagne pubblicitarie in keyword advertising per generare ulteriore flusso di traffico verso la vetrina aziendale.

“Continuiamo a operare per coadiuvare le pmi nazionali esportatrici nell’adozione di nuove tecnologie e strumenti digitali -spiega Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia-. Anche se durante la pandemia il numero delle imprese che esportano online è cresciuto, ad oggi, ancora solo il 5% delle pmi utilizza questi canali: aumentare questo numero e allargare il loro orizzonte di mercati è il nostro impegno per rafforzare la diffusione del made in Italy".

"In questa direzione -aggiunge Ferro- vanno le nostre 20 nuove azioni: 20 cose nuove che quattro anni fa non facevamo, tra cui le 33 vetrine del made in Italy che ad oggi hanno portato più di 7.000 pmi a esportare online. La collaborazione mondiale con Alibaba.com, avviata nel 2020 con un focus specifico sul B2B che oggi rinnoviamo, si inserisce in questa strategia. I numeri ci hanno dato ragione: abbiamo portato 950 aziende a vendere più di 35.000 prodotti in 194 mercati: il mondo, non solo Cina. E ora vogliamo portare a bordo altre 1000 piccole e micro imprese".

L’Italia è sempre stato un mercato strategico per Alibaba Group tanto da vantare un team dedicato per Alibaba.com e un ufficio locale aperto nel 2015. I prodotti italiani presenti su Alibaba.com hanno registrato una crescita del 100% negli ultimi due anni: anche il successo del marketplace è cresciuto notevolmente (+55%) sempre negli ultimi due anni, di pari passo con il numero di richieste mensili, in media 9.000, che ricevono le aziende italiane.

L’importanza della partnership si inserisce proprio nel contesto di facilitare l’ingresso delle imprese sulla piattaforma, supportarle con attività di formazione, oltre a sostenerle con un team locale dedicato e guidarle concretamente verso nuove opportunità di business. Da non dimenticare, l’importanza dei live streaming offerti da Alibaba.com che ospita 28 fiere digitali all’anno che attraggono più di 8 milioni di buyer.