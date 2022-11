Danone, vendite in aumento nel terzo trimestre

Danone ha registrato vendite nette per il terzo trimestre pari a 7,33 miliardi di Euro, in rialzo del 9,5% rispetto al terzo trimestre 2021. Il risultato, comunicano dalla società, è arrivato "dopo aver assistito a una accelerazione della crescita sequenziale in tutte le categorie e aree geografiche". Gli aumenti di prezzo hanno contribuito alla crescita dei ricavi per il 10,9%. Il big francese dell'alimentare, noto soprattutto per i prodotti lattiero-caseari e le acque minerali ha registrato nel terzo trimestre un fatturato di 1,34 miliardi di Euro solo nel segmento acque, in rialzo del 14,4%, con una crescita volume del 4,4%.

La divisione di nutrizione specializzata Danone ha guidato la crescita delle vendite in Cina e in Europa mettendo a segno nel trimestre vendite per 2,13 miliardi di Euro, con un aumento del 12,2%. La divisione Essential dairy and plant-based del gruppo francese ha registrato una crescita delle vendite del 6,3% ma un calo del 6% in termini di volume. In base ai risultati ottenuti, Danone ha alzato le previsioni di vendita e ha dichiarato che attende una crescita "guidata dai prezzi" del 7%-8% per tutto il 2022.

"Continuiamo ad attuare una politica dei prezzi responsabile, concentrandoci sulla qualità della nostra esecuzione e reinvestendo nei nostri marchi e nelle nostre capacità -spiega il ceo Antoine de Saint-Affrique-. Ciò si evidenzia nella performance della nostra attività di nutrizione specializzata, guidata da Aptamil, nelle acque, dove i nostri marchi Evian, Bonafont e Aqua continuano a registrare ottime performance sul mercato, ma anche nei prodotti lattiero-caseari essenziali e nei vegetali, con la tenuta del portafoglio, in particolare negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone".

"Continuiamo a mostrare progressi costanti in tutti gli aspetti del nostro programma di rinnovamento -aggiunge il ceo- con una gestione attiva del portafoglio e un approccio disciplinato per potenziare i nostri prodotti vincenti, correggere quelli meno performanti e guidare il nostro core".