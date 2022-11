Pesca e acquacoltura: anche il progetto Techera a Seaology 2022

Venerdì 18 novembre l’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca Marche Agricoltura e Pesca organizza a Ferrara -in collaborazione con i partner del progetto Techera-, un workshop di co-progettazione con gli attori della Blue Economy dell’Adriatico per discutere come favorire lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura. Finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg Italia Croazia 2014 – 2020, Techera è un progetto di cooperazione transfrontaliera che intende capitalizzare e mettere a sistema approcci e pratiche data-driven nei settori della pesca e dell’acquacoltura per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile nell’Adriatico. Il progetto è coordinato dall’Università di Bologna, ed oltre all’Agenzia Marche Agricoltura Pesca, partecipano in qualità di partner l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), il Comune di Ravenna, Veneto Agricoltura, la Contea di Zara, il ministero croato dell’Agricoltura e l’Associazione internazionale Euroregione Adriatico-Ionica.

L’obiettivo del workshop è quello di coinvolgere gli attori della pesca e dell'acquacoltura dell’Adriatico nell’identificazione e condivisione di nuove idee e di azioni per generare innovazione sostenibile nel contesto dell'economia blu, valorizzando anche i risultati già ottenuti con le precedenti iniziative. Condividendo lo stesso bacino marittimo, la cooperazione transfrontaliera diventa fondamentale nell’affrontare sfide e trovare soluzioni per la protezione delle risorse comuni. Il workshop si terrà dalle 9.15 alle 13.30 del 18 novembre presso la Fiera internazionale Sealogy, dedicata all’universo mare, alle sue risorse e alla sua valorizzazione, che si svolgerà nel quartiere fieristico di Ferrara dal 16 al 18 novembre.

Durante la mattinata interverranno i partner per la presentazione del progetto e delle tre sessioni di lavoro parallele. Insieme ai partecipanti si creeranno in seguito i gruppi di lavoro al fine di trovare idee e proposte in merito alla gestione e alla governance della pesca, alla gestione e all’innovazione dell’acquacoltura e all’innovazione e alla diversificazione della pesca. I risultati dei gruppi di lavoro saranno poi condivisi nella sessione plenaria conclusiva.