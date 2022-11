Cigierre supera quota 500 milioni di Euro di fatturato

Cigierre, società di ristorazione fondata nel 1995 e arrivata oggi a contare su 7 format, 370 ristoranti e 5.000 dipendenti, segna un 2022 in ripresa decisa in termini ricavi. Il periodo nero dell’emergenza sanitaria è finalmente alle spalle e la società proprietaria di brand come Old Wild West, Pizzikotto, Temakinho, Wiener Haus, si avvia ad archiviare il 2022 a oltre 500 milioni di Euro di ricavi tornando ai livelli precovid, con la previsione di chiudere poi il 2023 a quota 550 milioni di Euro. "Oggi possiamo vantare 370 locali presenti sia in Italia che all’estero, 6 format diversi, tra cui Old Wild West che quest’anno compie 20 anni e Temakinho che ne compie dieci. Il nostro segreto? Capacità di adattamento, flessibilità e creatività, spiega Di Giusto, fondatore e amministratore delegato di Cigierre.

"La gente ha voglia di tornare nei ristoranti -aggiunge il direttore generale Stefania Criveller-. In questo 2022 abbiamo visto un deciso recupero, specie fino a marzo, poi la guerra ha di nuovo imposto un rallentamento, cui si sono aggiunti gli effetti dei costi energetici e dell’inflazione. Ma siamo confidenti: il 2023 sarà l’anno che spazzerà via gli effetti del covid. La previsione è di arrivare a 550 milioni di Euro di fatturato, tra locali fisici e una fetta di delivery che è ormai entrato nelle nostre abitudini e che oggi pesa circa il 14% sui ricavi". Il nuovo piano di sviluppo prevede 40 nuove aperture nel biennio, 20 milioni di Euro di investimenti per il rinnovo dei locali esistenti, ma soprattutto importanti inserimenti di personale, con ben 600 assunzioni attese nel biennio. Le assunzioni sono già state avviate con 30 inserimenti di personale alla nuova Wiener House e con un recruiting, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha coinvolto 50 candidati.

L’occasione per fare il punto sull’azienda è stata l’inaugurazione del nuovo ristorante Wiener Haus di Tavagnacco (Udine), a pochi metri dalla sede legale di Cigierre. Un locale di nuova concezione, il primo del format dedicato alla cucina mitteleuropea a essere ripensato in versione all day long, per coprire tutto l’arco dei pasti: dalla colazione alla cena e oltre.

I vertici aziendali hanno illustrato il progetto di sviluppo di Cigierre nel ristorante rinnovato con nuovi materiali (legno, rame e molto verde) e la possibilità di spinare la birra in autonomia al proprio tavolo; alle pareti grandi maxischermi per la trasmissione delle partite (Old Wild West è sponsor della Lega nazionale di Pallacanestro e dell’Apu Udine).