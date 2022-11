Premio EY, il cavalier Podini è Imprenditore dell'Anno

Il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno è stato consegnato per la categoria consumer & retail al Cavalier Patrizio Podini, fondatore e presidente di MD, alla figlia Maria Luisa Podini, vicepresidente e amministratore delegato e a Marco Podini, vicepresidente dell'azienda di famiglia.

La motivazione del premio assegnato all'imprenditore nato a Bolzano nel 1939 e discendente da una famiglia di imprenditori dell'alimentare, è stata: “per la determinazione che li ha portati a essere pionieri e artefici del cambiamento in un settore fortemente consolidato, credendo costantemente nel loro nuovo modello di business così da riuscire ad imporsi come uno dei principali player a livello nazionale nel settore della grande distribuzione moderna”.

“Siamo una realtà nazionale con più di 800 punti vendita sul territorio e una quota di mercato di oltre il 15% che rende MD il terzo player nel settore discount, il secondo italiano -spiega il cavalier Podini-. Un risultato che conferma un percorso nel mondo del commercio iniziato dalla mia famiglia oltre 100 anni fa. Un successo fatto di visione coraggiosa, etica del lavoro e lungimiranza nelle scelte, sempre rivolte al futuro. Ci rende particolarmente orgogliosi che questo prestigioso premio riconosca le motivazioni che hanno guidato il nostro lavoro fin dall’inizio”.

Giunto alla sua XXVa edizione, il riconoscimento istituito da EY è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 40 milioni di Euro che sono riuscite a rinnovarsi contribuendo in modo significativo alla crescita economica, ambientale e sociale del Paese, dimostrando coraggio, innovazione e trasformazione in un periodo di importanti sfide e continui cambiamenti.

Il riconoscimento giunge in chiusura di un anno che ha richiesto a MD, come a tutta l’economia italiana, grande capacità di adattamento e di reazione a scenari inauditi. Il premio ha riconosciuto che pur in un contesto caratterizzato da fattori difficili come crescita dell’inflazione, difficoltà di approvvigionamento dei generi alimentari, aumenti dei costi delle materie prime e rincari energetici, l’insegna guidata dalla famiglia Podini ha tenuto fede all’ispirazione che la caratterizza dalla fondazione, avvenuta 28 anni fa: proporsi come punto di riferimento riconosciuto per la "buona spesa", cioè qualità al miglior prezzo, ma anche di attenzione al sociale, all’ambiente, alla qualità della vita delle persone in cui si insediano i punti vendita.

Il 2022 di MD si era aperto all’insegna dell’innovazione con la nascita di un nuovo format, studiato per valorizzare la proposta di prodotti freschi, già applicato a 10 nuovi punti vendita: l'anno si chiuderà con uno sviluppo pari a circa 20 nuovi store diretti e 10 affiliati su tutto il territorio nazionale, che hanno richiesto l’assunzione di oltre 1.600 nuovi addetti, portando a 8.500 i dipendenti.

Ad aprile scorso, un’altra importante tappa rappresentata dal nuovo polo logistico di Cortenuova (Bergamo): esteso su una superficie netta di 182 mila mq, di cui 112.000 mq coperti destinati alla movimentazione delle merci, è il più grande in Italia nel canale discount. Risultato di un investimento di circa 100 milioni di Euro, in grado di garantire l’approvvigionamento di 250 store del Nord-Ovest e Lombardia. A questo punto MD prevede di chiudere l’anno in corso con un incremento che supererà il 10% dei ricavi vendita netti.