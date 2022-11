Funghi coltivati, il sistema regge ma teme il futuro

È stata una delle annate più fortunate degli ultimi anni per i funghi (vedi notizia Spuntano copiosi i funghi porcini post siccità). Eppure nonostante tutto, il sistema regge ma non mancano le preoccupazioni soprattutto nel campo dei funghi coltivati. Almeno questo è quanto ha dichiarato Andrea Prando, presidente Aif, Associazione italiana fungicoltori.

La produzione tiene, almeno quella dei funghi coltivati, conservando i prezzi senza eccessivi aumenti per i prodotti al dettaglio: risente, però, sensibilmente degli aumenti delle materie prime a livello produttivo, riducendo il margine delle aziende di produzione.

"Gli aumenti dei costi delle materie prime sommati al consumo di energia, che per le fungaie è altissimo, fa prevedere scenari preoccupanti per il futuro delle attività, se non interverrà qualche norma a sostegno del settore -sottolinea Prando, presidente dell'Associazione italiana fungicoltori-. Il prodotto italiano per il consumo fresco è tra i più ricercati in termini di qualità per le caratteristiche dei nostri funghi, per i controlli e per le lavorazioni".

"Purtroppo -aggiunge Prando- le aziende agricole operanti in questo settore, che consumano quanto una azienda industriale energivora, non sono adeguatamente aiutate né tenute in considerazione".

Tutti i funghi freschi che troviamo quotidianamente nei supermercati sono prodotti in Italia e rispettano rigidissime normative sui controlli di qualità: gli standard aziendali italiani sono tra i migliori in Europa, ma manca oggi la consapevolezza da parte del Paese che questa è una filiera di produzioni da proteggere e sviluppare.

L'Aif raggruppa il 90% delle produzioni italiane: parliamlo di 57.000 tonnellate di prodotto annuo. Fa parte del Gruppo europeo produttori di funghi che opera per la tutela della filiera in Europa: soprattutto, è l'unica associazione di produttori in Italia in grado di assistere le aziende anche attraverso programmi di ricerca e di ottimizzazione delle risorse utilizzate.

"In Italia -prosegue il presidente Aif- la coltivazione dei funghi è una attività che risale agli anni '60: oggi sono sopravvissute solo quelle aziende che hanno saputo trasformarsi e che si sono strutturate, con ingenti investimenti in tecnologie sostenibili, e quelle che hanno potuto realizzare serre e impianti in grado di soddisfare la richiesta di una presenza costante di diverse varietà di funghi in ogni supermercato. Si pensi alla presenza costante di pleurotus, di pioppino e di cardoncello che costituiscono per il nostro territorio: un vanto che pochi altri stati europei possono sbandierare".

Dal 2023 partirà un programma europeo congiunto per la divulgazione della sostenibilità dell'alimento fungo e di sensibilizzazione al consumo del prodotto attraverso una campagna promozionale rivolta ai consumatori nella fascia di età tra i 24 e 44. L'obiettivo è quello di illustrare le peculiarità organolettiche dei funghi coltivati, con particolare riferimento allo champignon che è il fungo più coltivato e utilizzato in Italia.