Brian Sikes nuovo ceo di Cargill

Cargill ha nominato Brian Sikes presidente e amministratore delegato. Sikes assume la carica ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2023. Il futuro ceo, che attualmente ricopre il ruolo di chief operating officer, lavora nella multinazionale statunitense dell'agrifood da 31 anni e prende il posto di Dave MacLennan, che è stato amministratore delegato dal 2013 e, adesso, assume il ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione.

"Sono onorato di succedere a MacLennan come presidente e ceo di Cargill -spiega Sikes-. Sotto la sua guida visionaria, la società ha assunto una solida base, un modello di business e una cultura che ci posiziona per un successo a lungo termine. I nostri 160.000 dipendenti sono i migliori del settore: insieme, cresceremo con i clienti, rafforzeremo il nostro nucleo e punteremo in modo ponderato a nuovi mercati per garantire di essere un partner affidabile e sostenibile per i nostri clienti, oggi e in futuro".

L'ex ceo, MacLennan è entrato in azienda nel 1991 e ha ricoperto diversi ruoli esecutivi tra cui cfo, coo prima di diventare presidente e ceo dell'azienda. Nel suo ruolo di presidente esecutivo, garantirà una transizione graduale della leadership, fungerà da consulente strategico di fiducia per Sikes e sosterrà il piano strategico a lungo termine.

"Cargill continua a navigare in mercati globali dinamici -sottolinea MacLennan-. L'eccellenza operativa e una visione articolata, guidata da scopi e valori, definiranno il successo dell'azienda. Non c'è persona migliore di Brian per guidare Cargill. È una persona che sa agire e ottenere risultati, con una passione incessante per il servizio ai nostri clienti e al nostro personale, possiede le qualità che apprezziamo in un leader forte: integrità, empatia, resilienza e autenticità. Sotto la sua guida, sono certo che verranno i giorni migliori per Cargill".

La società, con sede a Minneapolis, opera nel commercio di cereali e semi oleosi, nella produzione di ingredienti alimentari (amidi, dolcificanti, addensanti), nella produzione di mangimi, di cacao e prodotti derivati e di carni.