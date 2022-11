L'Italia spinge per ampliare il credito femminile in agricoltura

Per fermare il declino e l'allontanamento dalle aree rurali, oltre agli strumenti tradizionali, occorre "lanciare e sostenere strumenti creativi di innovazione tecnologica". Ma occorre anche "introdurre processi di intelligenza artificiale, macchinari e trattori che non usano la benzina ma biocombustibili, energie rinnovabili di ultima generazione". Lo ha detto l'europarlamentare Camilla Laureti in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne mettendo in risalto la difficoltà di accesso al credito in agricoltura per le lavoratrici e le imprenditrici.

"Nessuna piccola azienda delle aree interne italiane ha le risorse per accedere a questi strumenti: per questo ci impegneremo per avviare nuove forme di sharing delle tecnologie e dei macchinari innovativi -spiega laureti-. Non solo cooperative e consorzi, ma anche vere e proprie comunità dell’innovazione che possano condividere le tecnologie necessarie per la sostenibilità economica e ambientale delle aziende agricole”.

“Sono due gli obiettivi che vogliamo raggiungere in questo scorcio di legislatura europea -aggiunge l'europarlamentare-. Prima di tutto, un canale privilegiato di accesso al credito per le donne che rilevano e gestiscono un’azienda agricola, particolarmente se si trova in aree interne e se si sceglie la strada dell’agroecologia e del biologico".

"In secondo luogo -prosegue Laureti-, vogliamo lanciare e sostenere strumenti creativi di innovazione tecnologica. Agricolture di punta come il biologico hanno maggior bisogno di tecnologie avanzate: si deve passare da regole uguali per tutti, come quelle che finora hanno spinto verso l’uso eccessivo di prodotti chimici nei campi, a trattamenti che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei terreni, delle condizioni meteorologiche e geografiche".