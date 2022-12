A Roncadin il GR Award in ambito sociale

Roncadin, azienda specializzata nella produzione di pizze surgelate, è stata premiata da Greenretail con il GR Award come “industria campione in ambito sociale”. Le iniziative che hanno fruttato il riconoscimento per l'azienda di Meduno (Pordenone), sono state la collaborazione con le scuole di ogni grado, locali e internazionali, proponendo laboratori inclusivi di pizza, educazione alla biodiversità e incontri per far conoscere il lavoro di tecnico manutentore. Il premio arriva dalla testata Greenretail come "esempio di responsabilità sociale nel mondo della distribuzione e dell’industria del largo consumo". L'impresa ha ricevuto il riconoscimento dopo aver superato la selezione che Greenretail, parte del gruppo Edizioni Distribuzione Moderna, effettua ogni anno per individuare le migliori notizie legate a sostenibilità e csr che arrivano dal settore retail e dall’industria largo consumo.

L’idea dell'azienda è stata quella di non limitarsi a pubblicizzare le posizioni aperte, ma di attivare una vera e propria collaborazione con le scuole del territorio, proponendo visite e attività interattive, pensate anche per stimolare il passaparola sui social network. "A colpire la giuria è stato, in particolare, il nostro progetto volto a ridurre il divario scuola-lavoro e avvicinare i ragazzi dell’ultimo anno degli istituti professionali al lavoro di tecnico manutentore, molto specializzato, ma per cui le aziende faticano a trovare manodopera", spiega l’amministratore delegato Dario Roncadin. "Un nostro fiore all’occhiello è il Pizza Lab rivolto ai bambini della scuola primaria -aggiunge il manager-. Qui sviluppiamo attività ad hoc per diversi destinatari, inclusi i ragazzi con differenti abilità, come quelli seguiti dalla cooperativa sociale Il Piccolo principe di Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, che sono venuti a trovarci solo pochi giorni fa. In questo modo i ragazzi imparano il valore di uno degli alimenti che più caratterizza il nostro Paese e una volta a casa, con le nozioni imparate e il kit di ingredienti che diamo in regalo, saranno capaci di cucinare la loro pizza per la famiglia".

Una novità recente è poi l’iniziativa “A scuola con le api”, che approfondisce le tematiche della biodiversità e della tutela dell’ambiente. "Tutto ruota attorno all’apiario aziendale che abbiamo realizzato pochi mesi fa per tutelare e proteggere gli insetti impollinatori -spiega ancora l'ad-. Da subito abbiamo progettato l’apiario anche con un fine didattico, e oggi proponiamo alle scuole attività in cui un esperto apicoltore, che è anche un nostro dipendente, accompagna i bambini alla scoperta delle arnie didattiche e della produzione del miele".