Oms, il più alto consumo di alcol nel mondo è in Europa

Quella appena resa nota dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, è una ricerca che farà discutere. Non solo per il contenuto, ossia il consumo di bevande alcoliche nell'Ue, ma anche per il timing con sui è stata divulgata e per l'insistenza con cui pare l'organizzazione abbia ormai dichiarato guerra al consumo di alcol, tanto da mettere in pericolo bevande storiche come il vino, anch'esso accusato di causare danni alla salute (vedi notizia Alcool. Uiv denuncia: col voto dell'Oms nasce un nuovo proibizionismo in Europa).

Gli ultimi dati, di pochi giorni fa, dell'Oms attestano che in Ue si registra il più alto livello di consumo di alcol nel mondo: 8 dei 10 Paesi in cui si fa più uso di alcol si trovano in Europa. Tra questi Islanda, Norvegia e Ucraina. Divulgando i dati l’Oms non perde occasione per ricordare che l’abuso di alcol non causa solo danni economici e mette sotto pressione i sistemi sociali e sanitari, ma provoca il cancro, a sua volta una delle principali cause di morte correlata all’alcol: secondo gli esperti circa la metà dei casi di cancro al seno alcol-correlati nell’Ue sono dovuti ad un consumo leggero o moderato (vedi notizia Cancro: il vino equiparato al fumo).

“L’alcol è un cancerogeno del gruppo 1, nella stessa categoria dell’arsenico, dell’amianto e del tabacco -conferma Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa- Eppure la maggior parte delle persone non è consapevole dei molti rischi che l’alcol pone alla loro salute”.

Il cancro è la principale causa di morte correlata all’alcol nell’Unione europea e nel 2016 quasi 80 mila persone sono morte a causa di tumori correlati all’alcol mentre circa 1,9 milioni di anni di vita sono stati persi a causa di mortalità prematura o disabilità.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e i responsabili politici sui legami tra consumo di alcol e rischi di cancro l’Oms ha avviato una campagna, finanziata con 10 milioni di Euro: il progetto prevede di migliorare le etichette di avvertenza sanitaria per le bevande alcoliche, lo screening dell’alcol, e di rafforzare l’educazione sanitaria sul tema (vedi notizia L'alcool è cancerogeno? Si pensa alle avvertenze in etichetta).