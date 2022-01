L'alcool è cancerogeno? Si pensa alle avvertenze in etichetta

L'argomento è davvero molto dibattuto, ma tant'è: secondo un recente studio pubblicato dalla rivista The Lancet Oncology, l’alcol ricoprirebbe un ruolo importante nel rischio di cancro. Di più: sebbene in Canada nel 2020 siano stati censiti oltre 7.000 casi di cancro attribuibili all'alcol, solo un quarto dei bevitori canadesi è cosciente del fatto che questa sostanza potrebbe influire sulle patologie oncologiche. Ad affermarlo è il Canadian Institute for Substance Use Research dell’Università di Vittoria, che evidenzia come l’alcol, così come il tabacco, sia classificato dal Centro Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per l’uomo.

Fawaad Iqbal, radio-oncologo presso il Durham Regional Cancer Centre in Ontario, ritiene opportuno che le etichette delle bevande alcoliche riportino delle avvertenze sui rischi di cancro legati al loro consumo, alla stregua di quanto avviene per i pacchetti di sigarette. E in seguito alla pubblicazione dello studio il dibattito si è acceso, ed anche a livello istituzionale si pensa all'eventualità di intervenire con avvertenze sull'etichettatura.

Una misura in tal senso a dire il vero era già stata varata dalla giurisdizione canadese dello Yukon nel 2017, sulle etichette di bottiglie e lattine di vino, birra e liquori in commercio. Le avvertenze affinché i consumatori non mettessero a rischio la propria salute erano poche e semplici: non più di 10 drink a settimana per le donne e non più di 15 per gli uomini; non più di tre drink durante le occasioni speciali per le donne e non più di quattro bevande per gli uomini in ogni singola occasione.

Ma un mese dopo il suo lancio il Territorio dovette abbandonare il progetto a causa della forte opposizione da parte dell'industria degli alcolici. Oggi se ne torna a parlare...