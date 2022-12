Giorgia Meloni contro cibo artificiale e nutriscore

"L'Italia sarà in prima linea nella difesa del cibo naturale, uno dei punti di forza del nostro made in Italy". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato all'assemblea di Confagricoltura in corso di svolgimento a Roma. Quello del cibo artificiale è da tempo un argomento caldo nell'agenda del Governo e in quella delle varie organizzazioni si settore (vedi notizia Filiera italia, accordo con la Fimp per difendere il cibo naturale). A questo punto assume importanza fondamentale la presa di posizione di Meloni, che ribadisce: "intendiamo contrastare in ogni sede il cibo artificiale che rischia di spezzare il legame millenario che esiste tra la filiera agroalimentare e i prodotti destinati al consumo", in piena sintonia con quanto più volte espresso dal ministro (nonché cognato del premier) Lollobrigida, titolare del dicastero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e forestale, Masaf.

"Il settore agroalimentare italiano è sinonimo di eccellenza e di sostenibilità -sottolinea il presidente del Consiglio-. È nostro compito continuare a contrastare in ogni sede qualsiasi tentativo di omologazione alimentare l'odiosa imitazione dei nostri prodotti di eccellenza". Secondo il premier "il settore agroalimentare è al centro dell'azione Governo: vogliamo guardare a questo comparto come sistema di tutela e crescita, il made in Italy agroalimentare è un asset strategico della nostra economia e distintivo del nostro saper fare".

All'assemblea di Confagricoltura, Meloni si è anche schierata apertamente contro il nutriscore, la nuova etichettatura Ue che anch'essa sta scatenando una ridda di polemiche soprattutto in Italia e contro cui si è già opposto ancora e a più riprese Lollobrigida (vedi notizia Ue, Lollobrigida ribadisce da Bruxelles il no al Nutriscore).

Secondo Meloni, il nutriscore "è un progetto al momento accantonato, è una delle materie oggetto del mio primo incontro con il presidente della commissione Ursula von der Leyen ma sul quale il Governo continuerà a vigilare per evitare sorprese". Il premier ha concluso il sul intervento sottolineando che il Governo contrasterà in ogni sede "quei sistemi di etichettatura fuorvianti che danneggiano il made in Italy, primo tra tutti il nutriscore".