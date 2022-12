Tornano le cene della solidarietà Despar Centro-Sud

Dopo i gravi disagi e le restrizioni dovute alla pandemia, domani 20 dicembre ritorna Le cene della solidarietà, la tradizionale iniziativa di solidarietà natalizia ideata e promossa da Despar Centro-Sud. Una serata all’insegna della generosità che vedrà apparecchiata una grande tavola capace di regalare la gioia di una cena natalizia a chi è meno fortunato e vive una situazione di indigenza a causa della povertà alimentare.

“Le Cene della Solidarietà” si svolgeranno in 12 Comuni, in cui l’azienda è presente. In questi centri Despar Centro-Sud, in collaborazione con i volontari del personale Despar e i referenti parrocchiali Caritas, offrirà a tutte le persone in difficoltà, senza tetto e richiedenti asilo, lontani dal proprio Paese, la possibilità di sedere a una grande tavola imbandita per vivere un momento dal sapore speciale. I luoghi delle Cene di solidarietà sono:

Puglia (Altamura, Corato, Trani, Molfetta, Barletta, Terlizzi);

Abruzzo (Pescara);

Calabria (Cosenza, Vibo Valentia, Lamezia Terme), Basilicata (Matera);

Campania (Caiazzo).

La povertà e l’esclusione sociale dopo la fase più acuta della pandemia rappresenta per l’Italia, e in particolare per il Mezzogiorno, una delle piaghe sociali più importanti: secondo un comunicato di Despar, sono sempre di più le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà: parliamo di quasi il 10% della popolazione residente in Italia che comprende molti minori, la fascia generazionale più colpita. Altri dati preoccupanti per il tessuto del Meridione sono rappresentati dall’alta percentuale giovanile di disoccupazione e di indigenza.

"In questi anni caratterizzati dall’impossibilità di stare insieme fisicamente non abbiamo mai smesso di desiderare di abbracciare i meno fortunati, trasformando le cene in 4000 Sacchi della solidarietà -spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud-. Attendevamo con ansia il ritorno in presenza di questa iniziativa molto toccante, per tornare a condividere sguardi, empatia e affetto. Attraverso Le cene della solidarietà desideriamo che le persone alle prese con un momento di difficoltà si sentano destinatarie di un dono prezioso".



E non è tutto. Si è chiuso, infatti, con il terzo appuntamento di inclusione lavorativa presso l’Interspar di Corato il progetto 2022 “Colleghiamoci”, pensato e progettato in collaborazione con la Cooperativa WorkAut (lavoro e autismo) per favorire l’inclusione di lavoratori affetti da neuro-diversità tramite l’inserimento dei lavoratori speciali per regolari giornate lavorative e quindi retribuite, all’interno dei supermercati della rete.

Questa volta i lavoratori speciali sono stati i promoter dei prodotti natalizi a marchio Despar come panettoni, pandori e torroni e dello speciale calendario 2023 della Cooperativa Workaut, donato in omaggio ai clienti sostenitori dell’iniziativa.