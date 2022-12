Nipiol cambia look

Nipiol, lo storico marchio del baby food in Italia, si rinnova e cambia look. Ogni confezione, infatti, diventa un episodio di una storia in cui il brand, gli ingredienti e tanti personaggi convivono in un mondo giocoso e naturale. Un modo per incuriosire i bambini e accompagnare i genitori nel rendere le merende e i pasti il momento migliore in cui divertirsi.

Il rebranding è curato dall’agenzia Design group Italia e ha trasformato Nipiol in uno dei concept più creativi dell’intera grande distribuzione mantenendo una comunicazione efficace e immediata con il consumatore. Ogni confezione è caratterizzata da uno stile fortemente illustrativo, colorato corredato da un pittogramma arcobaleno capace di guidare il consumatore in un modo efficace e sintetico. Il retro di ogni pack ospita un piccolo racconto ispirato ai protagonisti presenti sul fronte.

A seguito del lancio nel 2022 delle Pouches di frutta, nel 2023 Nipiol completerà il pacchetto di novità offrendo una gamma completa ed essenziale dedicata allo svezzamento: saranno lanciati, soprattutto, gli omogenizzati di verdure miste e quelli di verdure e legumi nel formato 2x80gr in vasetto di vetro. Per la parte merende, due nuove referenze in asettico 2x100 grammi ai gusti frutta mista con latte e pera e mela con latte.

“Nipiol si rivolge ai genitori che ricercano soluzioni semplici, dirette e smart, senza rinunciare alla qualità -spiega Elisa Cavestro, marketing manager infant dell'azienda-. Da oggi questi valori saranno tradotti in uno stile totalmente rinnovato del pack che diventa il luogo dove ambientare gli episodi della storia di Nipiol e raccontare un mondo di natura e gioco”.

“Ci auguriamo -aggiunge Cavestro- che attraverso il rebranding e il completamento della gamma dello svezzamento Nipiol possa essere un brand ancora più vicino alle famiglie di tutta Italia: dal 1966 sappiamo che le cose semplici sono le migliori, e questo valore guida il nostro lavoro ogni giorno”.