Carel punta a superare 500 milioni di fatturato nel 2022

Un fatturato che nel 2022 supererà 500 milioni di euro ma anche 100 assunzioni entro fine anno e altre 50 previste in Italia nel 2023. È questa la track list di Francesco Nalini, ad di Carel, multinazionale italiana con sede a Brugine (Padova) che progetta, produce e commercializza, tra l'altro, hardware e software per la gestione di impianti di refrigerazione nell’ambito dei segmenti applicativi food retail e food service. Le linee esterne però, non sono gli unici elementi di crescita: Carel, a parità di perimetro nei nove mesi, ha evidenziato un incremento del 22,4%, dato che sale al 29,3% considerando anche le acquisizioni "È stato un anno di crescita molto buono -spiega-. A parità di perimetro saremo intorno al +20% di crescita: anche nel 2021 il trend era stato estremamente vivace se confrontato con un 2020, primo anno di pandemia, dove non siamo calati, certo siamo cresciuti meno. Siamo inseriti in trend molto forti, diversi nostri mercati sono accelerati e per seguire questi importanti mutamenti in atto abbiamo investito anche in nuovo stabilimento in Croazia".

"Sono tre le nostre linee guida in fatto di m&a: facciamo acquisizioni relativamente piccole che puntano su tecnologie complementari, aumento di quote di mercato o servizi -sottolinea l'ad-. Quest’anno abbiamo realizzato tre acquisizioni che rispondono alla prima linea strategica: l’operazione Arion, che fa sensori, come pure la statunitense Sauber, mentre Klingerburg è uno dei produttori di una vasta gamma di prodotti utilizzati principalmente per il recupero del calore. Uno dei mercati finali su cui investiamo di più è il trattamento dell’aria, climatizzazione e ventilazione, per la qualità dell’aria e il risparmio energetico".

In questo senso, spiega Nalini, uno dei settori più importanti è quello dei sensori che possono essere usati nella ventilazione, indentificando la presenza di gas tossici. Un’altra acquisizione che serve per completare la gamma dei servizi, in questo caso, è stata la Sauber, azienda lombarda che opera nei servizi di installazione e manutenzione per l’efficienza energetica.