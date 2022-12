Lavazza si espande sul mercato indiano

Il gruppo Lavazza ha annunciato ufficialmente di avere chiuso la partnership esclusiva con Everstone per l'espansione nel mercato indiano. Lavazza ha inoltre concesso a Fresh and honest, tramite cui opera in India, una licenza esclusiva per il marchio di caffè premium Lavazza sul mercato indiano. Bda Partners ha agito come consulente finanziario esclusivo del gruppo Lavazza per la transazione. "Lavazza opera in India da 15 anni -spiega Antonio Baravalle, amministratore delegato del gruppo-. Crediamo che un partner locale credibile e solido come Everstone group garantirà il raggiungimento del pieno potenziale e che il marchio avrà una crescita e un posizionamento ancora più forti in futuro, con l'aumento del consumo di caffè in India".

"Siamo orgogliosi di aver assistito Lavazza in questa partnership per l'India con un partner altamente credibile come Everstone group -aggiunge Kumar Mahtani, head of Consumer India-. F&H, con il suo marchio Fresh and Honest a prezzi accessibili e i diritti per il marchio premium Lavazza in India, rappresenta una miscela ben posizionata di caffè a prezzi accessibili e premium nel Paese".

Everstone Capital, con sede a Singapore, è il ramo di private equity dell'Everstone Group, società di investimenti con un patrimonio di oltre 8 miliardi di dollari in gestione nei settori del private equity, della logistica e del digitale, dell'impatto climatico e del venture. Everstone è anche il franchisee esclusivo di Burger King India, Burger King Indonesia, Popeyes Indonesia e Dominos Indonesia. Culinary Brands, parte del gruppo Everstone, è una piattaforma di food and beverage costruita per trasformare e scalare i marchi globali di massa e mass-premium in India e nel subcontinente. Possiede i diritti esclusivi di master franchising per Subway (il più grande marchio qsr, quick service restaurant a livello globale) in India, Bangladesh, Sri Lanka e altri Paesi.