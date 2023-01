Ucraina: una partnership per rilanciare l'agricoltura

Un aiuto congiunto per l'Ucraina sfiancata dalla guerra, arriva dall'Unione Europea e dalla FAO. Il progetto congiunto consta di 15 milioni e mezzo di dollari a beneficio delle piccole imprese agricole del Paese, allo scopo di sostenere il funzionamento, il rafforzamento e il consolidamento di catene del valore nell'agricoltura, nella pesca e nella silvicoltura e il loro adattamento alle condizioni del tempo di guerra. Il progetto consisterà nel sostegno ai produttori di Lvivska, Ivano-Frankivska, Zakarpatska e alcune aree dell'oblast di Chernivetska, con sovvenzioni corrispondenti per investimenti in azienda e nella catena del valore, insieme all'estensione e al supporto di consulenza.

“I fondi dell'UE per questo progetto della FAO mirano a ristabilire o rafforzare la funzionalità delle catene del valore agricolo, per riportarle al livello prebellico. Ciò è necessario per soddisfare le esigenze alimentari delle popolazioni locali e sfollate nell'ovest e affrontare l'insicurezza alimentare in altre parti del paese nell'immediato e nel breve termine: sarà fondamentale per evitare una crisi alimentare nel 2023", ha affermato Christian Ben Hell, responsabile di settore per l'agricoltura presso la delegazione dell'UE in Ucraina.

La situazione della sicurezza alimentare in Ucraina si è rapidamente deteriorata in seguito allo scoppio della guerra, che ha causato un'ampia distruzione di raccolti e infrastrutture agricole. La recente valutazione nazionale della FAO riguardo all'impatto della guerra sull'agricoltura e sulle famiglie rurali rivela che uno su quattro dei 5.200 intervistati ha ridotto o interrotto la produzione agricola a causa della guerra. Attraverso questo progetto finanziato dall'UE, cominciato inizialmente nel febbraio 2021 e poi sospeso a causa della guerra, nel marzo-maggio 2022 è stato fornito un sostegno agricolo di emergenza a oltre 6000 famiglie rurali. Questa assistenza copriva il bisogno urgente della popolazione di input agricoli, contanti, sementi di ortaggi e patate da semina per continuare la produzione alimentare per il consumo familiare.

"Sebbene il lavoro di analisi richiesto sia stato completato prima della guerra, la sua escalation ha alterato l'ambiente di programmazione e ha rimodellato i bisogni prioritari dei partecipanti al settore agroalimentare", ha affermato Hanna Antonyuk, Project Manager presso la FAO Ucraina. “Il progetto - prosegue -, mira a fornire un supporto tempestivo ai produttori agricoli e alle piccole imprese agricole con accesso urgente a finanziamenti, consulenza tecnica e di sviluppo commerciale e informazioni di mercato".

Il programma di sostegno agli investimenti sarà lanciato attraverso il Registro agrario statale (SAR) dell'Ucraina e, a partire da marzo 2023, le sovvenzioni corrispondenti saranno fornite ai produttori agricoli e alle imprese agricole ammissibili.