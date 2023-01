Rossopomodoro, nuova apertura a Fiumicino

Continua lo sviluppo di Rossopomodoro, con una nuova apertura all’interno dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino al Terminal 1 area partenze landside. Per la catena di pizzerie napoletane il canale travel, ossia stazioni ferroviarie e aeroporti, rappresenta un posizionamento di crescente rilievo per la strategia di sviluppo, come dimostrano le ultime aperture del brand nel 2022: all’estero, a San Jose in California e a Doha in Qatar, e in Italia nella stazione di Roma Termini e di Bologna Centrale, nell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, e infine a Castelletto Ticino, Nichelino e Messina.

Con l’espansione nei maggiori aeroporti italiani, si consolida la partnership con Areas My Chef. Il nuovo locale, accogliente e luminoso, si trova in una posizione rialzata con vista sul Terminal ed è collegato con comodi tapis roulant alle aree parcheggio e alla stazione dei treni diretti a Roma Termini. Conta oltre 100 posti a sedere e si presenta con un layout originale e molto attrattivo ispirato al claim del brand “come un giorno a Napoli”.

“Continueremo a crescere con lo scopo di assicurarci sempre e comunque la leadership nel settore della ristorazione italiana in Italia e nel mondo: dopo un ricco 2022, abbiamo già pronto un fitto calendario di novità per il 2023 -sottolinea Nicola Saraceno ad Sebeto Rossopomodoro-. Questo si deve al nostro incessante impegno e amore verso il nostro lavoro e alla fiducia che ripongono nel nostro operato partner di grande valore come Areas My Chef, con cui oggi brindiamo insieme all’apertura di Roma Fiumicino”.

“Siamo felici di mantenere la nostra leadership nel mercato aeroportuale italiano -aggiunge Sergio Castelli ad Areas Italia di My Chef- grazie anche alla partnership strategica con il Gruppo Sebeto con cui abbiamo la possibilità di aprire punti vendita a brand Rossopomodoro presso importanti location come l’aeroporto di Roma Fiumicino".

Oggi Rossopomodoro conta più di 150 ristoranti pizzerie, situati nei centri storici delle più importanti città italiane, in diverse località turistiche da Nord a Sud, così come nelle stazioni (Milano, Firenze, Venezia, Roma, Torino, Bologna, tra le altre) e nei principali aeroporti come Fiumicino, Orio al Serio Bergamo, Malpensa, e in tantissimi centri commerciali italiani. Inoltre, si trova in dieci paesi esteri tra cui Stati Uniti, Emirati Arabi e in tante nazioni d’Europa.

Areas Italia MyChef è il leader europeo e il terzo gruppo mondiale della ristorazione da viaggio, presente in 12 paesi in Europa e Usa con oltre 2.000 punti vendita situati negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nelle autostrade e in location leisure. In Italia è nota come Mychef, società leader nel mercato del food travel retail aeroportuale italiano con oltre 120 punti vendita, 1.600 dipendenti e 200 milioni di Euro di fatturato.