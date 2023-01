Cargill, Jamie Miller lascia il ruolo di direttore finanziario

Cargill ha annunciato oggi che Jamie Miller lascerà la carica di direttore finanziario per accettare un'opportunità al di fuori dell'azienda. La società con sede a Minnetonka, nel Minnesota (Usa) ha dichiarato che Miller, che ha ricoperto la carica di direttore finanziario per circa 18 mesi, lascerà l'incarico a partire dal 13 gennaio: Joanne Knight, attualmente vicepresidente della divisione agricoltura, ricoprirà il ruolo di direttore finanziario fino a quando non verrà trovato un sostituto permanente.

"Siamo grati per il servizio reso da Miller -spiega Brian Sikes, presidente e ceo di Cargill-. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato ulteriormente il nostro modello di business, ampliato il nostro portafoglio di attività e siamo ben posizionati per un successo a lungo termine".

"Joanne Knight è molto apprezzata dal consiglio di amministrazione e dal Team esecutivo per il suo solido curriculum di leadership e risultati operativi ed è ben attrezzata per assumere il ruolo di cfo ad interim -aggiunge Sikes-. Assumerà il ruolo da una posizione di forza in quanto leader finanziario esperto che ha costruito la sua carriera sul raggiungimento di risultati attraverso cicli di mercato dinamici. Insieme, cresceremo con i clienti, rafforzeremo il nostro nucleo e punteremo con attenzione a nuovi mercati per garantire di essere un partner affidabile e sostenibile per i nostri clienti, oggi e in futuro".

Knight. una laurea in finanza e gestione presso l'Università della Virginia e un master in amministrazione aziendale presso l'Università di Harvard, ricopre attualmente la carica di vicepresidente delle finanze per la Agriculture supply chain di Cargill, che comprende Ocean transportation e World trading group.

Prima di entrare in Cargill, ha trascorso 10 anni in General Mills ricoprendo ruoli di leadership in ambito finanziario, marketing e commerciale che includevano ruoli nella finanza della catena di approvvigionamento, nella finanza delle vendite e nella pianificazione e analisi finanziaria. Ha inoltre ricoperto ruoli di leadership nel settore finanziario in Wachovia, azienda di servizi finanziari con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord (Usa) nata nel 1879 e acquisita nel 2008 da Wells Fargo.

Cargill è una delle più grandi aziende private del Minnesota, con oltre 160.000 dipendenti in 70 Paesi, ed è fortemente impegnata nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari.