Mondi acquista lo stabilimento triestino di Burgo

Mondi, società inglese tra i leader globali del packaging, conferma di aver completato l'acquisizione dello stabilimento di Duino, vicino a Trieste, dal Gruppo Burgo per un corrispettivo totale di 40 milioni di Euro. L'operazione viene confermata anche dalla società italiana in un comunicati ufficiale.

"Facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 16 agosto 2022 -si legge nel comunicato-, Burgo Group, leader italiano e uno dei principali produttori e distributori europei di carte grafiche, speciali e containerboard, rende noto di aver concluso l’accordo per la cessione dello stabilimento di Duino al gruppo Mondi, leader mondiale nel settore del packaging e della carta".

"Con questa operazione, coerente con il piano strategico -prosegue il comunicato- Burgo continuerà a rafforzarsi nello sviluppo di prodotti ecosostenibili in sostituzione di quelli a base fossile e nel mantenimento dell’attuale leadership sulle carte grafiche".

La cartiera gestisce attualmente una macchina continua che produce carta meccanica patinata leggera. Mondi ha in programma di convertire questa macchina continua per produrre circa 420.000 tonnellate all'anno di cartoncino riciclato di alta qualità per un investimento stimato di circa 200 milioni di Euro.

La macchina per cartoni rafforzerà l'integrazione a monte nel settore degli imballaggi in cartone ondulato e garantirà la sicurezza delle forniture. Vicino a due importanti porti per l'esportazione, Duino è in una posizione ideale per rifornire gli stabilimenti del gruppo inglese in Europa centrale e in Turchia, oltre che per servire il crescente mercato locale italiano.

"Siamo entusiasti di questa opportunità di investire nella crescita della nostra attività nel settore degli imballaggi, di costruire sulla nostra piattaforma integrata e di ampliare la nostra portata geografica". sottolinea Andrew King, ceo di Mondi.

Controllato pariteticamente dal fondo di private equity QuattroR e dalla Holding Gruppo Marchi e guidato dal presidente Alberto Marchi e dall’amministratore delegato Ignazio Capuano, il gruppo Burgo si avvale di circa 3. 000 dipendenti e può contare su 10 stabilimenti di cui 9 in Italia, 1 in Belgio e 12 macchine continue. La società di Altavilla Vicentina si propone come partner di riferimento nei settori della grafica, della stampa, dell'editoria e del converting.

Dal canto suo Mondi è leader mondiale nel settore degli imballaggi e della carta: impiega circa 21.000 persone in circa 100 siti produttivi in 30 paesi, con attività chiave in Europa, Nord America e Africa. L'attività è integrata in tutta la catena del valore: dalla gestione delle foreste e dalla produzione di pasta di legno, carta e film, allo sviluppo e alla produzione di soluzioni di imballaggio sostenibili per i consumatori e per l'industria, utilizzando la carta quando è possibile e la plastica quando è utile.

La sostenibilità è al centro della strategia di Mondi e gli impegni per il 2030 si concentrano su soluzioni circolari, create da persone responsabili, che agiscono sul clima. Nel 2021, Mondi ha registrato un fatturato di 7 miliardi di Euro e un ebitda di 1,2 miliardi di Euro da attività continuative. Con una quotazione premium alla Borsa di Londra il gruppo è un componente del FTSE100, e ha anche una quotazione secondaria al JSE Limited, il Johannesburg stock exchange in Sud Africa. .