Simonelli Group distribuisce "passaporti" di impegno ambientale

Simonelli Group accelera sulla sostenibilità coinvolgendo tutti i dipendenti nella formazione. L’evento “Pillole di sostenibilità”, svoltosi al teatro Politeama, a Tolentino, ha visto la partecipazione di 150 persone tra personale e principali partner. Il corso si tiene ormai da alcuni anni e va di pari passo con l'impegno verso la sostenibilità come "dovere istituzionale" da parte di Simoncelli Group attraverso una serie di azioni concrete mirate a garantirne l’applicazione in tutte le sue forme: ambientale, economica e sociale.

In base a questa strategia competitiva, già nel 2009 l’azienda aveva avviato la collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche per effettuare studi sulla Life Cycle Analysis (LCA) di tutti i suoi prodotti proprio per verificare il loro impatto in termini di emissioni di anidride carbonica. Valori che sono stati riportati anche nel Report Integrato 2021. Sulla base di questi studi, nel corso degli anni l'impresa ha sviluppato tecnologie innovative che, "con un abbattimento dell’impronta ambientale del 23% e del consumo energetico del 36% rispetto a macchine per caffè di pari prestazioni, hanno reso i suoi prodotti i più eco-sostenibili". Come ha sottolineato il ceo Fabio Ceccarani, “fermare l’azienda per un’intera mattinata al fine di formare tutto il personale sulla sostenibilità è una scelta impegnativa per quanto coraggiosa che però denota la rilevanza che questo tema ha assunto per noi. In questa iniziativa abbiamo voluto coinvolgere anche i principali partners, i quali sono impegnati come noi a rendere i nostri prodotti e le nostre realtà sempre più rispettose dell’ambiente e della società”.

Per coinvolgere attivamente e in modo collaborativo la totalità del personale, Simonelli Group ha distribuito ai partecipanti un “Passaporto della Sostenibilità” per tracciare e incentivare l’impegno individuale verso le iniziative di sostenibilità.