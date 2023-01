GD. Carrefour sperimenta in Belgio consegne tramite robot a guida autonoma

Qualcosa di simile accade già negli Usa, dove grazie alla collaborazione fra un colosso francese e una start-up colombiana dei robot consegnano cibo in 26 campus americani

Sarà questo il futuro dell'home delivery della Grande distribuzione? Sembrerebbe proprio di sì. La più recente fra le sperimentazioni messe in atto in questo senso viene da Carrefour -catena di supermercati e ipermercati francese, tra i più grandi gruppi di vendita al dettaglio del mondo in termini di reddito e vendite-, sembra la prima in Europa a testare la consegna di prodotti ai propri clienti tramite un robot dotato di intelligenza artificiale. La sperimentazione è stata avviata in questi giorni e proseguirà fino alla prossima primavera nell'area del Corporate Village di Zaventem (Bruxelles), un parco uffici che ha una superficie di 60.000 mq composto da 6 edifici in cui sono ospitate dieci società (compresa anche la sede belga di Cafferour), per un totale di 9.000 dipendenti.

Ogni robot DELIVERS.AI, a guida autonoma e messo a disposizione da un'azienda specializzata in robotica, è dotato di 8 telecamere e sensori che hanno mappato in anticipo l'area di movimento. "Di conseguenza, il robot si muove in sicurezza, evita gli ostacoli ed è molto visibile grazie a diversi indicatori luminosi", fa sapere l'azienda. Inoltre prosegue la nota, il mezzo si muoverà in modalità autonoma al 100% e a zero emissioni di CO2.

In una prima fase, quella in corso, saranno appositamente formati per la sperimentazione 20 tester volontari. Nella seconda fase i robot consegneranno in tutto il villaggio aziendale ciò che i tester avranno ordinato online tramite piattaforme partner, scegliendo tra i 500 articoli disponibili nel negozio Carrefour del parco. Ricco l'assortimento su misura per la location: frutta fresca e torte al caffè per la colazione, insalate, piatti pronti sani, panini freschi di giornata preparati in loco, fino alla merenda pomeridiana salata o dolce. Senza contare la possibilità di fare anche la spesa quotidiana per la famiglia.

Se questo primo test avrà esito positivo, seguirà una seconda sperimentazione da effettuarsi in un iper-store. Il fine ultimo è la iniziale implementazione del servizio in grandi città come Anversa, Bruxelles, Gand e Liegi. Quindi il sistema che "rivoluzionerà l'home delivery", verrà applicato anche in città di piccole e medie dimensioni attualmente non coperte dal servizio di consegna a domicilio.

In realtà Carrefour non ha inventato nulla di nuovo. Senza contare la consegna per via aerea tramite droni della quale si parla da anni, solo a caso fra tanti citiamo l'esempio di Sodexo, gigante francese della ristorazione collettiva, che già nell'agosto 2021 ufficializzava una partnership da 20 milioni di dollari con la start-up colombiana specializzata in robotica Kiwibot, con l'obiettivo di rendere operativi 1200 robot in 50 college americani, per effettuare il servizio di consegna dei pasti agli studenti, a costi inferiori e con un minor impatto ambientale.

Nel video in basso uno dei robot effettua una consegna al Corporate Village di Zaventem, Belgio. Ancora più in basso, un "fattorino" a 4 ruote di Kiwibot effettua il medesimo servizio recapitando i pasti agli studenti del Curry College, Usa: