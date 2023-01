Liguria, boom del turismo nel 2022

“Il settore turistico in Liguria nel 2022 ha fatto registrare numeri mai ottenuti prima, con più di 15 milioni di presenze, oltre 2 milioni soltanto nella città di Genova. Numeri che indicano come l'obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante una trasmissione televisiva a cui ha partecipato anche l’assessore al Turismo Augusto Sartori.

"La regione -aggiunge Toti- non è più attrattiva soltanto nei mesi estivi ma che si è trasformata in una meta di vacanza 365 giorni all'anno. Questi risultati sono anche il frutto delle campagne di promozione del territorio portate avanti in questi anni: nel 2023, proseguendo in questa direzione, vogliamo essere ancora più ambiziosi, rivolgendoci maggiormente a una platea internazionale: in occasione del prossimo Festival di Sanremo, durante le serate della kermesse, sarà lanciata la nuova cartolina della campagna primavera-estate 2023, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno”.

“La Liguria è la Florida d’Italia -prosegue il governatore ligure-. Lo slogan La libertà vive qui si addice molto al nostro territorio. Nel 2023, grazie anche all’opportunità di accedere ai fondi europei Regione Liguria punterà, nei paesi esteri, sulla comunicazione in loco, oltre ad essere presenti con un nostro stand nelle principali manifestazioni fieristiche. Proseguiranno le campagne sui parchi, le spiagge, i borghi e dedicate al Natale, per valorizzare ancora di più la nostra arte, cultura, con un’offerta capace di spaziare dal mare all’outdoor, fino ad arrivare alla promozione, come già avvenuto in questi anni, di olio, vino e pesto, elementi chiave del nostro straordinario panorama enogastronomico. Il gioco di squadra è la nostra arma vincente”.

“Quest’anno -sottolinea Toti- prosegue il presidente Toti - si svolgerà anche il Forum dei sindaci, con la partecipazione di tutti i 235 primi cittadini della Liguria riuniti, per progettare insieme il futuro della regione. Il patto sul turismo 2023, l’aumento della qualità dell’offerta la formazione del personale, la nostra promozione sul food e la comunicazione anche attraverso il Palazzo della Regione, che con la sua facciata illuminata comunica tutti gli eventi in Liguria, stanno incoronando la nostra regione regina del turismo, adesso non più solo per la stagione estiva”.

"I dati enunciati dimostrano il successo delle campagne territoriali green and blue, entroterra e costa, portate avanti dalla Regione, con un'attenzione particolare all'enogastronomia, all'outdoor e al variegato mondo delle experience -dice il vice presidente della Regione con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale, Alessandro Piana-. Il turismo legato ai prodotti della terra, all'allevamento e al nostro pescato genuino, l’enoturismo, l'oleoturismo, i tracciati legati a vette e crinali sono sempre più d'appeal per il viaggiatore curioso e responsabile".

"Tralasciando le festività -commenta Piana-, chiaramente gettonate, in mesi di bassa stagione come ottobre 2022, è stato registrato un exploit del 27% delle presenze nei comuni dell’entroterra rispetto allo stesso periodo del 2019, che ha visto un risultato ancora più premiante nell’imperiese con + 69% nello stesso orizzonte temporale, dimostrando il successo delle campagne territoriali di destagionalizzazione portate avanti insieme ad Agenzia in Liguria".

"Cresce anche il senso di comunità -dice ancora l'assessore all'Agricoltura-. Molti viaggiatori sono sempre più consapevoli dell'importanza per il territorio di scegliere il commercio locale, le piccole aziende, i nostri Food ambassador, ossia vino, olio, basilico rigorosamente Dop che ci contraddistinguono per elevatissima qualità e salubrità. Il racconto del territorio, anche tramite l'enogastronomia e lo sport, è fondamentale, così come il supporto al leisure travel, quel turismo ricreativo che si stima in crescita".

“Il 2022 è stato un anno positivo cha ha fatto registrare incrementi delle presenze sui mercati principali europei -conferma il neo assessore al Turismo, Augusto Sartori-. Rispetto al 2019: 240 mila tedeschi in più per 1,4 milioni totali, 200 mila francesi in più per 1 milione totale, 250 mila svizzeri in più per 850 mila in totale e 90 mila tra belgi e olandesi in più per un totale di 580 mila. Dal mercato scandinavo si sono registrate 325 mila presenze complessive con un leggero incremento rispetto al 2019. Per quel che concerne gli Stati Uniti, nel 2022 abbiamo recuperato il mercato ante covid con 425 mila presenze pari al 2019".