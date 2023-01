Nestlé health science amplia lo stabilimento negli Usa

Nestlé Health Science ha annunciato un investimento di 43 milioni di dollari per ampliare il proprio stabilimento produttivo di Eau Claire, nel Wisconsin. Il finanziamento servirà ad aggiungere due nuove linee di produzione che aumenteranno le capacità produttive di prodotti di consumo "ad alta richiesta".

Dallo stabilimento del Wisconsin escono prodotti per la nutrizione medica, come le formule per l'alimentazione artificiale e le bevande nutrizionali di marchi quali Boost e Carnation Breakfast Essentials. Secondo l'azienda, l'investimento porterà alla comunità locale circa 60 posti di lavoro, dalla lavorazione al confezionamento, dalla meccanica all'ingegneria. "Con questo investimento, Nestlé Health Science amplierà e migliorerà le nostre strutture produttive per rispondere meglio alle esigenze di pazienti e consumatori -spiega Gaëtan Sion, vicepresidente di Nestlé health science US-. Inoltre, in quanto membri della comunità di Eau Claire dal 1987, siamo orgogliosi di contribuire a rafforzare l'economia locale creando ulteriori opportunità di lavoro che offrono retribuzioni e benefit competitivi".

"L'impegno di Nestlé Health Science per l'innovazione, la sostenibilità e il benessere economico ne fa un'azienda leader non solo in Wisconsin ma nel mercato globale, e accogliamo con favore la sua espansione nel nostro Stato", sottolinea Missy Hughes, segretario e amministratore delegato della Wisconsin Economic Development Corporation.