Nuova campagna di crowdfunding per Il Cuoppo

Il Cuoppo-friggitori napoletani avvia nella seconda metà di quest’anno una nuova campagna di crowdfunding sulla piattaforma CrowdFundMe dopo il successo ottenuto dalla prima, chiusa nell’autunno di due anni fa. Lo riporta il sito specializzato BeBeez a cui il marchio di street food dedicato al fritto napoletano che fa capo alla holding La Compagnia del Cuoppo hdp ha confermato il progetto di quotazione in Borsa, al listino Euronext Growth Milan dedicato alle pmi, nei prossimi tre anni.

La società conferma anche lo sviluppo su tutto il territorio italiano tramite l’apertura di locali gestiti sia direttamente sia indirettamente a Milano e a Roma e un piano di crescita in franchising che prenderà piede quest’anno. "Il 2023 è l’anno del franchising -spiega Giorgio Sangiovanni, che ha ideato insieme al fratello Andrea questo format nel 2014-. Siamo in trattativa per aprire a Milano e a Roma". L'obiettivo è aprire in cinque anni 23 nuovi locali diretti e 12 punti in franchising nelle città d’interesse in Italia.

Nel frattempo, a inizio gennaio è stato inaugurato un nuovo locale a Napoli, in via Vergini 30/31, all’interno del Rione Sanità, luogo iconico della storia napoletana, sia perché vi nacque Totò sia per alcuni location di valenza storica e artistica. La società, inoltre, ha stretto alleanze strategiche con operatori come Marr, leader nella distribuzione nel ramo food, appartenente al Gruppo Cremonini e The Loops, impresa di comunicazione audiovisiva, con in portfolio clienti del calibro di Kimbo, Atitech e Optima Italia.

Il primo round sulla piattaforma CrowdFundMe si era chiuso nel 2021 in overfunding (254%), con una raccolta di 507 mila Euro rispetto a un obiettivo minimo di 200 mila Euro, con una valutazione pre-money di 3,9 milioni di Euro: la valutazione corrente per la società indicata oggi sulla piattaforma CrowdFundMe è pari a 4,4 milioni di Euro.

"La ragione dell’operazione -dice Sangiovanni- è velocizzare il processo di crescita raggiungendo nei prossimi tre anni gli obiettivi del piano industriale che abbiamo presentato agli investitori privati e istituzionali in occasione della prima raccolta fondi”.

Fra gli investitori della startup figurano già fondi e veicoli di investimento come Lucendro Sicav Plc (Gruppo Gamma Capital) e Copan Management. Oggetto della raccolta di capitali sarà Il Cuoppo spv, “la medesima società veicolo costituita per la precedente campagna di raccolta fondi, gli investimenti confluiranno nella capogruppo, holding di partecipazioni”, spiega Sangiovanni.

“Auspichiamo che gli investitori già presenti incrementino la loro posizione e che ne entrino di nuovi, tenendo conto dei risultati che stiamo conseguendo che immagino diano loro soddisfazione”, aggiunge Sangiovanni.

Tra i risultati economici di maggior pregio spicca un livello di ebitda pari al 32% del fatturato per il 2022, “a fronte di una media del settore ristorazione che si attesta al 15%”: gli utili 2022 si attestano a oltre 100 mila Euro, in crescita rispetto ai 47 mila del 2021, “in un anno complicato per l’accavallarsi delle note vicende legate ai costi delle fonti energetiche ed alla guerra Russo-Ucraina”, conferma il manager. La Compagnia del Cuoppo hdp ha chiuso il bilancio 2021 con ricavi per 219 mila Euro, un ebitda di 22 mila Euro e liquidità netta pari a circa 550 mila Euro.