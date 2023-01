I rischi di un "latte senza mucche" e di un "miele senza api"

In Romagna, l'opposizione al cibo sintetico è sostenuta in maniera trasversale dall'intero notabilato imprenditoriale, politico ed ecclesiastico. Nei giorni scorsi tredici sindaci (Forlì, Montiano, Sarsina, Premilcuore, Predappio, Modigliana, Bagno di Romagna, Galeata, Bertinoro, Meldola, Civitella di Romagna, Forlimpopoli e Mercato Saraceno), diversi assessori di comuni della provincia di Forlì, i vescovi Livio Corazza (Forlì-Bertinoro) e Douglas Regattieri (Cesena Sarsina) e il consigliere regionale Massimo Bulbi, hanno firmato la petizione lanciata da Coldiretti per proporre la legge che vieti la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia.

"La minaccia è reale - spiega Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì - dalla carne prodotta in laboratorio al latte 'senza mucche', fino al pesce senza mari, laghi e fiumi. Per non parlare del miele senza il volo delle api. Il cibo in provetta potrebbe presto inondare il mercato europeo. Una proposta, quella del cibo sintetico, guidata da investimenti di colossi dell'high tech, della chimica, della finanza e presentata strumentalmente come opportunita' per l'ambiente e per la salute".

"Per quanto riguarda la carne da laboratorio - aggiunge Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Rimini - la verità che non viene pubblicizzata è che non salva gli animali perché viene fabbricata sfruttando i feti delle mucche, non salva l'ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute perché non c'è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare, non è accessibile a tutti poiché per farla serve un bioreattore, non è neppure carne ma un prodotto sintetico e ingegnerizzato".