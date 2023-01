Cambio della guardia in Nestlé UK e Irlanda

Nestlé ha nominato Richard Watson nuovo amministratore delegato per il Regno Unito e l'Irlanda. L'attuale amministratore delegato Stefano Agostini diventerà responsabile del settore dolciario per la Zona Europa di Nestlé, a partire dal 1° marzo 2023, data in cui avverrà il cambio della guardia con Watson, che lavora in azienda da 27 anni ed è l'attuale amministratore delegato di Nestlé Confectionery nel Regno Unito e Irlanda: ha trascorso gli ultimi sei anni a capo della divisione Dolciumi di Nestlé UK & Ireland, dove ha costruito un team che ha guidato la crescita, aumentato la quota di mercato e introdotto una serie di innovazioni significative nella categoria.

""Sono onorato ed emozionato di assumere un ruolo così importante in un momento così importante -sottolinea Watson-. Il Regno Unito e l'Irlanda significano molto per Nestlé e significano molto per me. Sono entrato per la prima volta in Nestlé Purina nel Regno Unito nel 1996 e ho avuto la fortuna di costruire una carriera qui nell'ultimo quarto di secolo".

"Questo è uno dei mercati più importanti per Nestlé -aggiunge il manager-. Per esperienza, so che è un luogo ideale per fare affari, innovare, crescere e lavorare con persone di grande talento. Allo stesso modo, so che Nestlé continua ad avere un ruolo importante nel Regno Unito e in Irlanda. Siamo una parte importante delle comunità locali in quanto produttori, datori di lavoro, esportatori e abbiamo la fortuna di fornire molti marchi su cui le famiglie e gli animali domestici fanno affidamento e che apprezzano da generazioni".

Agostini è entrato in Nestlé nel 1989 ed è diventato ceo di Nestlé UK e Irlanda nel 2017: ha fissato obiettivi di crescita ambiziosi e ha portato l'azienda a un fatturato di oltre 3 miliardi di sterline in un periodo di grandi cambiamenti a livello globale. "È stato un piacere e un privilegio guidare questa grande azienda nel Regno Unito e in Irlanda -commenta-. Sono orgoglioso dei molti risultati che abbiamo raggiunto come squadra, del modo in cui abbiamo affrontato le sfide e fatto progredire il nostro business. La nostra industria alimentare è un bene prezioso per il Regno Unito e l'Irlanda e sono stato orgoglioso di lavorare al fianco di altri produttori, rivenditori e agricoltori per contribuire a far sentire la voce del nostro settore e renderlo più resistente".

"La mia famiglia ha fatto di questo Paese la propria casa e sono grato alle persone brillanti e accoglienti con cui abbiamo vissuto e lavorato. Sono entusiasta della sfida che mi attende, alla guida del nostro settore dolciario in Europa", conclude Agostini.