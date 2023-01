In Italia tornano ad aprire i locali

Tra il 2020 e il 2022 le aperture di nuovi locali sono cresciute del 4%, soprattutto al centro-sud. È quanto registra un report Cga-Nielsen Iq secondo cui dopo mesi di blocchi e restrizioni commerciali dovuti alla pandemia, attualmente in Italia si contano più di 328 mila bar, ristoranti ed altri locali, come per esempio hotel e spazi ricreativi. Dalla ricerca e dal suo Outlet index, nuovo servizio di misurazione del mercato per fornire informazioni essenziali sull'on premise (l'horeca, per intenderci) in Italia, emerge che il numero di locali è cresciuto soprattutto nel centro e nel sud Italia, regioni dove dal 2020 ad oggi si è registrato un +4% di aperture: queste zone si collocano davanti sia al nord-ovest (+2% di aperture) sia al nord-est (+1%).

L'universo italiano dell'on premise, è composto da diversi tipi di canali, con i segmenti wet-led che rappresentano il 50% del mercato. Nelle varie zone del territorio italiano ci sono poi sfumature specifiche: i bar sono più diffusi in Lombardia dove sono 18.688 rispetto all'Abruzzo dove sono 2.820. I ristoranti, invece, hanno registrato un incremento nelle nuove aperture soprattutto nel Lazio dove gli esercizi sono 18.600 esercizi e in Abruzzo, dove hanno raggiunto quota 4.407. "L'impatto del covid-19 e i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori rendono più importante che mai per i fornitori di bevande monitorare gli sviluppi del mercato e Cga-Nielsen Iq è orgogliosa di essere di supporto con il nuovo servizio Outlet Index", spiega Alberto Sciacqua, client solutions director per l'Italia di Cga.

"In combinazione con le nostre ricerche sui comportamenti dei consumatori -aggiunge Sciacqua-, il servizio fornisce alle aziende i dati accurati e aggiornati di cui hanno bisogno per individuare i canali migliori e le regioni giuste per la propria crescita. Nel 2023 ci saranno ulteriori cambiamenti, opportunità e sfide significative nella consumazione in loco in Italia e Cga-Nielsen Iq sarà qui per aiutare le aziende ad affrontarle tutte".