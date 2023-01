Nuova Autogrill targata Dufry: dimissioni a raffica

In casa Autogrill tira aria di forte rinnovamento. La SpA ha annunciato le dimissioni dei seguenti dirigenti: Gianmario Tondato Da Ruos (amministratore delegato), Alessandro Benetton (amministratore non esecutivo), Franca Bertagnin Benetton (amministratore non esecutivo), Massimo Di Fasanella d’Amore Di Ruffano (amministratore non esecutivo, presidente del Comitato Strategie e Sostenibilità e membro del Comitato Risorse Umane), Paolo Zannoni (amministratore non esecutivo) e Simona Scarpaleggia (amministratore indipendente, presidente del Comitato Risorse Umane e membro del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate).

Tutti costoro hanno comunicato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi in caso di trasferimento a favore di Dufry AG della partecipazione del 50,3% detenuta in Autogrill da Edizione SpA, tramite la controllata totalitaria Schema Beta SpA, ai sensi del combination agreement dell’11 luglio 2022. In precedenza, Edizione SpA aveva comunicato al mercato, in data 6 gennaio 2023, che il perfezionamento del trasferimento è previsto per l'inizio di febbraio 2023. A partire da quel momento le dimissioni saranno effettive.

Inoltre, Paolo Roverato ha comunicato di dimettersi dalla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill, con effetto dalla nomina di un nuovo presidente da parte del Consiglio di Amministrazione; Roverato continuerà a ricoprire la carica di amministratore di Autogrill.

Schema Beta SpA ha comunicato alla società che, ai sensi del Combination Agreement, Dufry ha indicato Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol quali candidati da cooptare come componenti del Consiglio di Amministrazione di Autogrill a decorrere dal perfezionamento del trasferimento, in sostituzione dei menzionati amministratori dimissionari. Dufry ha inoltre indicato Paolo Roverato quale nuovo candidato al ruolo di Amministratore Delegato di Autogrill.

Schema Beta ha infine informato la Società che Dufry ha indicato Bruno Chiomento quale nuovo candidato al ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill e quale nuovo membro del Comitato Risorse Umane, del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.