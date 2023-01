"Ucraina, la peggiore crisi umanitaria del dopoguerra"

L'invasione russa dell'Ucraina ha provocato "un'enorme crisi mondiale, la peggiore crisi umanitaria dalla Seconda Guerra Mondiale". Lo ha dichiarato Cindy McCain, ambasciatore degli Stati Uniti all'Onu per l'agricoltura e l'alimentazione, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian. "Il fatto che i prezzi alimentari stiano scendendo non significa che la crisi sia in alcun modo vicina alla fine", aggiunge l'ambasciatore, vedova del senatore repubblicano John McCain. Con riferimento alla produzione di grano, questa commenta: "Abbiamo di fronte tempi difficili, questa dovrebbe essere la stagione per la semina di primavera in Ucraina ma non c'è nessuna possibilità che possano piantare a causa dell'invasione e della distruzione di terreni e macchinari".

"Non saremo in grado di esportare grano", continua la rappresentante diplomatica ricordando che "normalmente possiamo esportare quasi 20 milioni di tonnellate, ed ora non siamo minimamente vicino a questo".

McCain prevede scenari foschi: "Così la crisi non è assolutamente vicina alla fine e per quanto riguarda la sicurezza alimentare è solo destinata ad esacerbarsi". Ribadendo poi come gli effetti della crisi stiano avendo ricadute in particolare aggiunge "in Africa, colpendo Paesi che non riescono in nessun modo a sfamarsi da soli. Siamo molto vicini allo stato di carestia in molte parti dell'Africa, è una situazione disastrosa, e ripeto è assolutamente il risultato di quello che ha fatto la Russia".

Infine punta il dito anche contro gli speculatori finanziari che scommettono sul prezzi degli alimenti: "Non si può tollerare, la gente muore di fame, la speculazione non aiuta nessuno durante una crisi, bisogna ricordare al mondo che la sicurezza alimentare è un problema di sicurezza nazionale quindi questo non solo colpisce le comunità ma ha anche conseguenze sulla sicurezza nazionale".