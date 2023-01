Bill Gates sovvenziona start up per ridurre emissioni di metano dei bovini

Le aziende big tech finanziano i progetti di riduzione delle emissioni di metano dei bovini. Lo attesta il comunicato di un big australiano di tecnologie climatiche come Rumin8 che annuncia di avere chiuso la Fase 2 del suo round di finanziamento guidato da Bev, Breakthrough energy ventures fondata da Bill Gates, con la partecipazione dell'azienda agroalimentare Harvest road group di Andrew e Nicola Forrest. Rumin8 è la prima società in portafoglio di Bev con sede in Australia. Il finanziamento sarà utilizzato per accelerare il percorso di commercializzazione di Rumin8, società di tecnologia climatica che progetta soluzioni per ridurre radicalmente le emissioni di metano in agricoltura. L'azienda identifica composti naturali con proprietà anti-metanogeniche e li riproduce in un processo altamente efficiente, a basso costo, scalabile e di alta qualità da somministrare al bestiame per ridurne le emissioni.

Secondo il comunicato diffuso, "in risposta all'interesse degli investitori, l'azienda ha condotto un round di finanziamento di fase 2, raccogliendo 12 milioni di dollari Usa da destinare a sperimentazioni commerciali in Australia, Nuova Zelanda, Brasile e Stati Uniti". L'obiettivo è lo "sviluppo del marchio del prodotto e quello degli impianti di produzione pilota, mentre Rumin8 si avvia verso la commercializzazione dei suoi additivi per mangimi che riducono il metano". Adesso, con la conclusione della Fase 2, sottolinea la nota, "i fondi provenienti da entrambi i round sono pari a circa 25 milioni di dollari australiani" (oltre 17,7 milioni di dollari americani, più di 16,3 milioni di Euro).

Gli attuali investitori internazionali in Rumin8, ossia Aware super sentient WA growth fund con sede in Australia e Prelude Ventures con sede negli Stati Uniti, secondo la nota, "hanno entrambi aumentato la loro quota di partecipazione alla fase 2 del seed round".

"La domanda di proteine sostenibili non è mai stata così evidente, ed è per questo che Bev è fortemente interessata alla riduzione delle emissioni di metano da carne e latticini -spiega Carmichael Roberts, business lead investment committe di Bev-. Rumin8 offre uno strumento scalabile e a basso costo che ha già dimostrato di essere efficace nel ridurre le emissioni. Il nostro team sosterrà Rumin8 nel lavorare a stretto contatto con gli agricoltori per espandere la portata di questa soluzione a livello globale". Fondata da Bill Gates e sostenuta da molti dei più importanti leader aziendali del mondo, Bev è una società d'investimento appositamente creata per investire, lanciare e scalare aziende globali che eliminino al più presto le emissioni di gas serra in tutta l'economia: finora ha raccolto più di 2 miliardi di dollari di capitale impegnato per sostenere le aziende all'avanguardia che stanno guidando il mondo verso le emissioni nette a zero.