Latina. "Rilanciare l'ex Rossi Sud, come polo fieristico"

Rilancio dell'ex Rossi Sud, a Latina, come polo fieristico e, più in generale, dell'agroalimentare e delle eccellenze gastronomiche. Lo dichiara l'assessore all'agricoltura della Regione Lazio, Enrica Onorati, promettendo un particolare impegno per la Provincia pontina.

"Da assessora regionale ho molto insistito e investito per sostenere economicamente la partecipazione delle nostre imprese alle più prestigiose fiere internazionali di settore - ha dichiarato Onorati -. Abbiamo accompagnato ben 572 espositori, con un impegno pari a 6,2 milioni di euro. Ora la nostra provincia può e deve divenire un polo espositivo attrattivo nell'agroalimentare, è la nostra vocazione e dobbiamo inseguirla. Abbiamo lo spazio giusto per trasformare questo auspicio in realtà: è l'Ex Rossi Sud, a Latina, e mi impegnerò in prima persona per un suo rilancio come polo fieristico".

Con riferimento all'agroalimentare, Onorati ha ricordato: "Ad oggi abbiamo 3 DOCG, 27 DOC e 6 IGT nel settore wine e 16 DOP, 13 IGP, 3 STG nel settore food, per un totale di 456 prodotti agricoli tradizionali. Sono le nostre denominazioni agroalimentari di qualità, uno dei tesori più preziosi del Lazio.In questi anni abbiamo investito molto nella promozione e nel riconoscimento del made in Lazio e intendiamo continuare a valorizzare questo patrimonio sostenendo la presenza delle nostre imprese nelle più importanti fiere nazionali e internazionali di settore. Lo faremo anche con misure dedicate", ha detto l'assessore, citando il "bando 'Bonus Lazio km0', a sostegno delle attività di ristorazione, dell'industria e del commercio alimentare che utilizzano o somministrano prodotti del Lazio" e la delibera approvata dalla giunta regionale, con cui "sono stati destinati ulteriori fondi per lo scorrimento della graduatoria dei giovani agricoltori":

"Un risultato importante anche questo - afferma Onorati - che ha consentito di sostenere l'avvio di altre 140 start up, in aggiunta alle quasi duemila realizzate con i fondi del PSR Lazio.Nelle prossime settimane le graduatorie scorreranno ancora, al fine di mettere in campo ulteriori risorse oltre a quelle programmate nel Piano strategico 2023-2027". In conclusione, l'assessore evidenzia che "circa dieci milioni di euro sono stati destinati allo scorrimento delle graduatorie per ulteriori investimenti a favore di aziende agricole. Non ultimo fondi impiegati per il sostegno delle aziende zootecniche che hanno fatto richiesta e sono state ammesse a programmi per il benessere animale".