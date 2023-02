Bei, Italia primo paese Ue per finanziamenti green

Nel 2022 l'Italia è stata il primo Paese per finanziamenti e risorse gestite dal Gruppo Bei. Lo dice un comunicato ufficiale del gruppo composto dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fei, il Fondo europeo per gli investimenti, che ha presentato oggi a Roma i risultati della sua attività in Italia nel 2022.

Secondo la nota ufficiale, più della metà dei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in Italia, pari a 5,52 miliardi di Euro (il 55% delle risorse totali) è stata dedicata alla lotta al cambiamento climatico e al sostegno della sostenibilità ambientale: progetti verdi che contribuiscono a promuovere l'azione per il clima, la transizione energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili nel Paese.

L'anno scorso, il gruppo ha firmato in Italia 85 operazioni per 10,09 miliardi di Euro: nel 2022 ha ricevuto il 15,9% dell'attività totale della Bei nell'Ue risultando, come dicevamo, il primo Paese per finanziamenti e risorse. Nel 2022, i finanziamenti per l'innovazione, la digitalizzazione e lo sviluppo umano, settori chiave per promuovere la transizione digitale ed ecologica, hanno raggiunto un volume di 1,17 miliardi di Euro in Italia.

"Per contrastare l'attuale crisi energetica, nel 2022 il gruppo Bei ha aumentato significativamente gli investimenti a sostegno della transizione ecologica in Italia, investendo la cifra record di 5,54 miliardi di Euro in progetti che contribuiscono a produrre energia rinnovabile, a garantire la sicurezza energetica, a promuovere la mobilità sostenibile e a decarbonizzare le nostre imprese, prestando particolare attenzione ai settori considerati difficili da abbattere", spiega il vicepresidente della Bei e presidente del Fei Gelsomina Vigliotti.

"Grazie all'effetto leva dell'attività del gruppo -aggiunge Vigliotti- 10,09 miliardi di Euro di nuovi finanziamenti dedicati all'Italia nel 2022 sbloccheranno oltre 34 miliardi di Euro a sostegno del settore pubblico e privato, contribuendo così a finanziare il fabbisogno di liquidità di oltre 82 500 piccole e medie imprese e a sostenere il Governo nell'attuazione del Pnrr. L'anno scorso un Euro su sei erogato dal gruppo in Europa è andato all'Italia".

A livello globale, la Bei ha erogato finanziamenti per 72,5 miliardi di Euro che contribuiranno a sbloccare circa 260 miliardi di Euro di investimenti nell'economia reale e a sostenere la creazione di 950.000 posti di lavoro entro il 2026. In termini di transizione ecologica, la Bei ha aumentato ancora una volta i suoi finanziamenti verdi, portandoli a 36,5 miliardi di Euro (58,3% dei finanziamenti totali).

In questo modo è stato rispettato l'impegno di "destinare almeno la metà delle sue risorse all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale ben prima dell'obiettivo del 2025. L'obiettivo è sbloccare 1.000 miliardi di Euro di finanziamenti verdi nell'arco di questo decennio, "avendo già sostenuto investimenti per 222 miliardi di Euro negli ultimi due anni".