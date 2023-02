Hershey chiude uno degli anni più forti di sempre

Hershey Company, uno dei colossi del cioccolato mondiale, ha annunciato oggi i risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2022 conclusosi il 31 dicembre. Bastano poche voci per evidenziare che stiamo parlando di un anno record, chiuso con un fatturato netto consolidato di oltre 10,4 miliardi di dollari, con un aumento del 16,1% e con vendite aumentate del 12%. L'Utile netto è pari a oltre 1,64 miliardi di dollari, in rialzo del 12% rispetto al 2021. "Nel 2022, The Hershey Company ha realizzato uno degli anni più forti della sua storia nonostante l'inflazione record, le continue interruzioni della catena di approvvigionamento e l'incertezza macroeconomica per molti consumatori -sottolinea il presidente e amministratore delegato Michele Buck-. Prevediamo di realizzare un altro anno di forte crescita delle vendite e degli utili nel 2023, mentre investiamo nel nostro straordinario portafoglio di marchi, in capacità aggiuntive e in competenze".

Da competizione anche i risultati dal quarto trimestre, chiuso con un fatturato netto consolidato di oltre 2,65 miliardi di dollari in aumento del 14% rispetto al quarto trimestre 2021: le vendite sono aumentate del 10,7% e l'utile è di 396,3 milioni di dollari, pari a 1,92 dollari per azione, con un aumento del 18,5% rispetto a dodici mesi prima. Per il 2023, spiega un comunicato ufficiale, l'azienda produttrice dei cioccolatini Kisses e dei lecca-lecca Jolly Rancher "prevede una crescita delle vendite nette compresa tra il 6% e l'8%, trainata principalmente dalla realizzazione dei prezzi netti, grazie al fatto che la domanda dei consumatori rimane stabile a fronte di livelli pubblicitari più elevati e di una maggiore capacità produttiva. La crescita delle vendite e l'espansione del margine lordo dovrebbero più che compensare l'aumento del marchio, delle capacità e degli investimenti tecnologici, così come l'aumento delle spese pensionistiche e degli interessi, per portare gli utili per azione previsti dall'11% al 15% e gli utili per azione rettificati dal 9% all'11%".

"Riteniamo che le tendenze degli snack e dei dolciumi continueranno a essere superiori a quelle di altre categorie alimentari -aggiunge Buck-. Riteniamo anche che i nostri previsti aumenti dei livelli di pubblicità, sostenuti da una maggiore capacità produttiva, dovrebbero sostenere ulteriormente la crescita di Hershey e contribuire a compensare l'elasticità dei prezzi".