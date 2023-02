Callipo, nuovo stabilimento a Lamezia Terme

Le Zes (Zone economiche speciali) diventano operative anche in Calabria. La prima autorizzazione a Lamezia Terme è per Callipo, che aveva inoltrato la richiesta di autorizzazione unica per un nuovo reparto di confezionamento di conserve alimentari nell’area industriale. "Si tratta di un segnale positivo non per me ma per l’intera Calabria" ha tenuto a sottolineare Pippo Callipo in una conferenza stampa.

"L’autorizzazione – ha proseguito – è stata ottenuta lo scorso 20 gennaio. In soli sette giorni, da quando è stata presentata la domanda agli uffici della Zes, abbiamo ottenuto l’autorizzazione. Il miracolo si è realizzato. Questo è un grandissimo segnale in Calabria, perché non è mai successa una cosa del genere in tempi così rapidi. Bisogna far sapere agli altri imprenditori che il vento è cambiato, che adesso le cose si possono fare velocemente e, quindi, incentivarli a venire ad investire in Calabria".

La nuova linea di confezionamento che Callipo realizzerà si aggiungerà al nuovo magazzino digitalizzato recentemente costruito nel sito industriale di San Pietro Lametino. Con un investimento complessivo di 8 milioni sarà organizzato un ciclo produttivo con la materia prima che arriverà nel porto di Gioia Tauro, per essere poi trasportata a Maierato per la lavorazione. Il tonno verrà poi spostato a Lamezia per inscatolamento, stoccaggio e, infine, spedizione.