Mondo: Fao, Fondo monetario, Banca mondiale, PAM e WTO lanciano allarme

Interruzioni della catena di approvvigionamento, cambiamenti climatici, Covid-19, stretta finanziaria per l'aumento dei tassi di interesse e guerra in Ucraina hanno causato uno shock senza precedenti al sistema alimentare globale

Il direttore generale dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) QU Dongyu, l'amministratore delegato del Fondo Monetario Internazionale (FMI) Kristalina Georgieva, il presidente del World Bank Group (WBG) David Malpass, il direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (PAM) David Beasley e il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio WTO, World Trade Organization) Ngozi Okonjo-Iweala, hanno rilasciato ieri una dichiarazione congiunta -di cui pubblichiamo uno stralcio-, chiedendo un'azione costante ed urgente per affrontare la crisi globale sulla sicurezza alimentare e nutrizionale che si sta prospettando.

Dichiarazione che inizia con l'esprimere "sentite condoglianze al popolo di turco e della vicina Repubblica araba siriana che hanno subito i recenti terremoti. Le nostre organizzazioni stanno monitorando da vicino la situazione, valutando l'entità del disastro e lavorando per mobilitare il supporto necessario in conformità con i mandati e le procedure di ciascuna organizzazione".

A livello globale, recita la nota, la povertà e l'insicurezza alimentare sono entrambe in aumento dopo decenni di miglioramenti e di sviluppo. Le interruzioni della catena di approvvigionamento, i cambiamenti climatici, la pandemia da Covid-19, la stretta finanziaria dovuta all'aumento dei tassi di interesse, e la guerra in Ucraina, hanno causato uno shock senza precedenti al sistema alimentare globale che ha colpito duramente soprattutto i più vulnerabili. L'inflazione alimentare nel mondo rimane elevata, con dozzine di Paesi che registrano un'inflazione a due cifre.

Secondo il Programma Alimentare Mondiale, 349 milioni di persone in 79 Paesi soffrono di grave insicurezza alimentare. E dopo tre anni di peggioramento la denutrizione è ancora in aumento. Si prevede che questa situazione peggiorerà ulteriormente, e l'approvvigionamento alimentare globale dovrebbe scendere al minimo rispetto agli ultimi 3 anni. La situazione è particolarmente grave nei 24 paesi che la FAO e il PAM hanno identificato come focolai della fame, di cui 16 in Africa. Anche la riduzione dell'accessibilità economica ai fertilizzanti sta portando a una riduzione della produzione alimentare, ed ha un impatto più duro sui piccoli agricoltori, aumentando i già elevati prezzi alimentari locali. Ad esempio, la riduzione nel 2022 della produzione di riso, di cui l'Africa è il maggior importatore al mondo. In risposta all'inflazione dei prezzi di cibo, carburante e fertilizzanti, i Paesi hanno speso oltre 710 miliardi di dollari per misure di protezione sociale che coprono 1 miliardo di persone, di cui circa 380 miliardi di dollari per sussidi. Tuttavia, nei Paesi a basso reddito sono stati spesi solo 4,3 miliardi di dollari per misure di protezione sociale, rispetto ai 507,6 miliardi di dollari nei Paesi ad alto reddito.

Per prevenire un peggioramento della crisi della sicurezza alimentare e nutrizionale, sono necessarie ulteriori azioni urgenti. Chiediamo ai governi e ai donatori di sostenere gli sforzi a livello nazionale per affrontare le esigenze nei punti di crisi, condividere le informazioni e rafforzare la preparazione alle crisi, sottolinea in neretto il comunicato. PAM e FAO hanno urgente bisogno di fondi per aiutare immediatamente i più vulnerabili.