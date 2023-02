E arriva il Grillo Cheesburger, primo hamburger con farina di grillo

Prima o poi doveva accadere. Era prevedibile da quando il 4 gennaio scorso arrivò l'ok della Commissione europea all'immissione sul mercato della farina di grillo domestico, Acheta domesticus, (vedi EFA News). E' infatti di queste ore la notizia che Pane & Trita, food concept italiano balza (è proprio il caso di dirlo) in primo piano con una nuova proposta che farà sicuramente molto parlare di sé: il Grillo Cheeseburger, ovvero il primo hamburger con farina di grillo.

I fondatori dell'impresa intuendo le potenzialità del nuovo regolamento Ue, per primi in Italia hanno deciso di cavalcare un nuovo filone del food sostenibile che sta già spopolando in Giappone e che ha preso piede anche in Nordamerica e in Australia. Commenta Pabel Ruggiero, ceo e co-founder di Pane & Trita: "sin da quando abbiamo creato il format nel 2015, abbiamo basato la nostra proposta sul binomio qualità e divertimento. Il pubblico è spesso incuriosito dalla novità e ama sperimentare: noi siamo in grado di offrirgli un’esperienza unica per il palato che in questo caso è anche rivoluzionaria".

Il Grillo Cheeseburger nasce “a quattro mani” -in collaborazione con Soul-K, food-tech company italiana che studia e produce ingredienti personalizzati per il canale della ristorazione, esplorando e testando le proteine del futuro-: pane artigianale verde, hamburger con polvere di grillo, scamorza fusa, cavolo viola, patata americana crispy e salsa Pane & Trita. "Ricco in proteine e a bassissimo contenuto di grassi e carboidrati, l’hamburger di grillo è un prodotto 100% italiano con ingredienti selezionati e materie prime di qualità: fagioli cannellini, patate al vapore, pane grattugiato, acqua, olio di girasole, lievito, sale, estratto di malto d’orzo, farina di grillo domestico (1,6 %) e sale", recita una nota.

Continua Ruggiero: "abbiamo dedicato attenzione non solo al gusto e alla qualità, ma anche all’estetica del panino, a come renderlo 'instagrammabile', puntando sul colore verde. Il nome è inequivocabile: abbiamo voluto essere un po’ provocatori e irriverenti, l’ironia è nel nostro DNA. Abbiamo voluto essere pionieri anche con questo nuovo trend, perché crediamo possa diventare il cibo del futuro in un’ottica di alimentazione sostenibile".

Il Grillo Cheeseburger è in “edizione limitata”: a partire da oggi 15 febbraio solo 100 hamburger al giorno per tutti i locali lombardi del brand.