Pubbliche relazioni: Heineken Italia si affida all'Inc

Tre nuovi clienti acquisiti a gennaio 2023. Un portfolio complessivo di 50 clienti, con un retention rate dell’80% negli ultimi tre anni. Revenue in crescita del +13% nel 2022 e tanti progetti in cantiere per INC, Pr Agency Content First, che inaugura il 2023 con un nuovo sito web, on line da oggi per raccontare al meglio una storia professionale lunga quasi 50 anni. Questi alcuni dei numeri dell'Istituto Nazionale per la Comunicazione (Inc).

A tutto questo si aggiunge un prestigioso riconoscimento internazionale che premia la creatività di Inc e del suo Team: agli Emea Sabre Awards, Inc conquista ben 7 nominations in 6 categorie, un record assoluto per una Agenzia italiana in quelli che sono riconosciuti a livello internazionale come gli Oscar delle Pr. I clienti in nomination sono Unione Italiana Food (campagna "My green pasta"), Negroni (campagna "Costellazioni di Negroni"), Findus (campagna "Fish for good"), Consorzio Tutela Bresaola della Valtellina (campagna "Destinazione Bresaola"), Facile.it (campagna "Il lockdown è finito, l’abbandono dei cani no"), Birra Messina (campagna "La Sicilia si sente"), Facile.it (campagna "I tempi cambiano, le frodi anche").

Ad inizio 2023 tre nuovi clienti scelgono di affidarsi alla consulenza di Inc. Heineken Italy - per cui l’Agenzia già segue da anni i brand Ichnusa, Messina e Moretti e Fondazione Birra Moretti - ha scelto Inc anche le Pr del brand Heineken e la strategia di comunicazione Corporate e CSR. Subito impegnativa la sfida, con il primo progetto dell’anno dedicato al lancio della nuova birra Ichnusa, Ambra Limpida (leggi notizia EFA News). A seguito di un pitch, Amnesty International ha invece affidato ad Inc l’incarico di Agency of the records per il 2023, con l’impegno di seguire le campagne per il 5x100, per i lasciti testamentari e per il Natale. Anche Unione Italiana Food - una delle principali realtà di rappresentanza del food in Europa, di cui Inc è partner per le Pr da oltre 25 anni - affida all’Agenzia guidata da Pasquale De Palma anche la campagna Pr a sostegno della categoria degli integratori alimentari, che si aggiunge alle tante altre categorie seguite negli anni, dalla pasta ai surgelati, dalle merendine ai prodotti plant-based.

Un inizio d’anno importante, in linea con le acquisizioni registrate nell’ultimo trimestre 2022 che confermano il posizionamento dell’agenzia in due settori strategici: il food & beverage e la comunicazione sociale. Hanno scelto Inc il Gruppo Montenegro (dopo un pitch che ha coinvolto 10 agenzie l’affidamento dell’incarico di Pr Advisor per la comunicazione corporate e per le Pr dei brand Spirit e food), Operation Smile (incarico di media relation e social media management), Ismea (campagna sul biologico) e Negroni (posizionamento del brand verso le nuove generazioni).

Nel sito trova spazio anche il racconto di alcune delle campagne di successo che Inc ha gestito per Barilla Group, Mulino Bianco, Lega del Filo d’oro, Agenzia dell’Onu per i Rifugiati, Unione Italiana Food, UnaItalia, Groupama Assicurazioni, Emirates, Facile.it e Findus.

“Siamo orgogliosi del nostro passato e del nostro futuro. Abbiamo la fiducia di clienti importanti, marchi che spesso hanno scritto la storia dei rispettivi settori di business - dichiara Pasquale De Palma, presidente e ceo di Inc – Iniziamo il 2023 consapevoli della responsabilità che abbiamo nell’affiancare chi ci ha scelto. Lavoriamo nel segno di qualità e creatività, le nostre parole d’ordine nell’affrontare ogni sfida”.

Ad ottobre scorso, con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità ESG, l’agenzia ha presentato Inc Non Profit Lab, un centro di pensiero e uno spazio di confronto che offre analisi, riflessioni e soluzioni agli attori del Terzo Settore. “Mettiamo a loro servizio l’expertise che Inc ha maturato sul campo in oltre 25 anni di impegno al fianco di Enti no profit, Ong, Istituzioni”, commenta Paolo Mattei, vicepresidente dell’agenzia.