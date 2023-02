"Bere Mediterraneo" /3: Lollobrigida risponde a EFA News su vino e carne sintetica

Il ministro dell'Agricoltura: "In Irlanda la decisione sulle etichette nasce da un problema legato all’alcolismo, che nell'isola britannica è un problema ben più serio di quanto non lo sia in Italia".

Reduce da un incontro con il suo omologo irlandese, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, si dice "soddisfatto" di quel confronto, nella misura in cui il collega gli ha spiegato che "non era un problema che lo toccava da vicino". Intervistato da EFA News a margine del convegno in Senato sul tema “Bere mediterraneo. Gli effetti sulla salute di un consumo moderato del vino” (vedi notizia EFA News), il titolare del Masaf ha ricordato che in Irlanda la decisione sulle etichette nasce da "un problema legato all’alcolismo, che nell'isola britannica è un problema ben più serio di quanto non lo sia in Italia".

"Io credo - ha proseguito il ministro - che sia oggettivamente legato al loro modo di bere, di esagerare il venerdì e il sabato, ma sono problemi che -gli irlandesi, NdR-, dovrebbero affrontare loro con modalità comunicative diverse, non certo stigmatizzando il vino che è un prodotto di qualità che dà benessere". Del resto, ha aggiunto, il "modello di vita e l'approccio alla salute diffusi in Italia sono qualcosa che ci viene invidiato in tutte le parti del mondo tanto da rendere la nostra dieta mediterranea patrimonio dell’Unesco".

Poiché il vino fa parte "da secoli di questo approccio così spiccatamente italiano, è necessario difenderlo non tanto e non solo per difendere le nostre imprese -elemento ovviamente necessario- ma per difendere la salute del resto del mondo magari sostituendo tante bevande che magari arrecano danni oggettivi alla salute", con "le nostre produzioni di qualità che bevute moderatamente – questo è necessario sottolinearlo – fanno parte di una dieta corretta", ha puntualizzato Lollobrigida ai microfoni di EFA News.

Rispondendo alla nostra domanda su cosa stia facendo il Governo riguardo alle carni sintetiche, il ministro dell'Agricoltura ha spiegato che si tratta dello "stesso fronte di battaglia che riguarda anche il vino. Dietro c'è infatti il tentativo di penalizzare prodotti di qualità cercando di trovare giustificazioni nella sostenibilità ambientale, nella sostenibilità della salute, che nulla c'entrano con quello di cui parlano i medici e scienziati che tentano di rappresentare in termini oggettivi quello che accade".

Secondo Lollobrigida, dietro a vicende come quella delle carni sintetiche, vi sarebbe "il tentativo di desertificare il territorio, di spostare le produzioni dove il lavoro costa meno, dove la sostenibilità ambientale non viene tutelata e rispettata, per dare un cibo di bassissima qualità del quale fruiranno solamente i poveri, i deboli economicamente, mentre i ricchi continueranno a mangiar bene. Non ci arrendiamo - conclude il ministro - a una società ingiusta come questa e vogliamo invece difendere cibo per tutti ma di qualità e credo che l’Italia possa insegnare al mondo questo tipo di trasformazione e di produzione".

Tra i relatori del convegno “Bere mediterraneo" è intervenuto anche Luigi Tonino Marsella, del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Roma Tor Vergata, nonché presidente del neonato Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute, che si propone di promuovere e facilitare la diffusione della conoscenza e dell'informazione di temi riguardanti la Dieta mediterranea. Accennando a EFA News della ricerca presentata oggi in Senato, Marsella ha detto che "almeno dalle conclusioni che ho avuto modo di leggere, è emerso che non vi sono effetti estremamente negativi sulla salute delle persone ma, al contrario, vi sono effetti anche abbastanza positivi su un consumo assolutamente moderato del vino".

