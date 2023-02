"Accendiamo il Futuro": a Roma un murales green

A Roma, all’uscita dalla stazione della metro di Rebibbia è stato inaugurato il murales simbolo della manifestazione “Accendiamo il Futuro” organizzata da Coop che per 18esimo anno consecutivo ha aderito a "M'illumino di meno", la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita alternativa che si celebra oggi 16 febbraio.

Il murales, che copre 100 mq di muro e come tema ha avuto il rispetto dell’ambiente, è stato ideato da Luogo Comune, street artist bolognese classe 1992 e raffigura una donna che attraverso un megafono libera energia positiva, pulita, differente e ai lati la frase: “Switch off the climate crisis. Switch on the energy future”. L’opera sarà completata con l’inserimento di 100 parole per il futuro del pianeta scelte dai 100 ragazzi che hanno partecipato al progetto.

Marco Pedroni, Presidente Ancc-Coop e Coop Italia ha sottolineato l'importanza dell'evento e della partecipazione dei giovani che invitati dall'azienda hanno lavorato alla realizzazione del murales. "L'ambiente è un tema importante per Coop. Noi dobbiamo impegnarci ogni giorno di più per rendere le nostre vite sempre più sostenibili. Bello vedere tutti questi giovani presenti che vogliono far sentire la loro voce. Ringrazio tutti coloro i quali hanno reso possibile questa giornata".

Il murales è totalmente green. Per realizzarlo sono state utilizzate vernici fotocatalitiche, una pittura anti-smog, che trattiene le particelle di smog trasformandole in sali inerti purificando l’aria. Una sorta di fotosintesi clorofilliana che permette ai muri di respirare e ammortizzare (al giorno) l’inquinamento di 24 auto a benzina euro 6.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, del Comune di Roma e in collaborazione con Atac, Municipio IV e Yourban2030 l’associazione no profit tutta al femminile che da anni lavora per un mondo più green.