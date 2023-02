Bill Gates a tutta birra

Il miliardario americano Bill Gates ha acquistato 10,8 milioni di azioni, pari a una quota del 3,8% di Heineken Holding, per un valore di 883 milioni di Euro. Secondo un file depositato al regolatore olandese Afm, Gates ha acquistato 6,65 milioni di azioni di Heineken Holding individualmente, mentre 4,18 milioni di azioni sono state acquistate attraverso l'organizzazione filantropica Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Le azioni, secondo i calcoli di Bloomberg al prezzo di chiusura delle azioni del 17 febbraio, hanno un valore di 848,2 milioni di euro (902 milioni di dollari).

Il fondatore di Microsoft ha acquistato le azioni dall'imbottigliatore messicano di Coca-Cola Femsa, che la settimana scorsa ha lanciato una vendita di azioni e titoli per 3,7 miliardi di Euro per una parte delle sue partecipazioni in Heineken, nel tentativo di uscire dall'azienda produttrice di birra (vedi EFA News dal titolo Heineken compra un miliardo di Euro di azioni da Femsa).

Secondo un documento dell'Afm, l'Autorità olandese per i mercati finanziari, le azioni, come dicevamo, sono state acquistate il 17 febbraio: la transazione ha fatto scattare l'obbligo di divulgazione secondo le regole del mercato azionario olandese. Di fatto, Gates ha acquisito la quota lo stesso giorno in cui Fomento Economico Mexicano Sab ha venduto parte delle sue azioni Heineken per 3,7 miliardi di Euro.

Femsa, l'imbottigliatore messicano della Coca-Cola e operatore di minimarket, la scorsa settimana aveva annunciato l'intenzione di scaricare la sua partecipazione in Heineken dopo una revisione strategica. Heineken Holding controlla il 50% di Heineken NV, produttore dell'omonima birra, nonché i marchi Amstel, Moretti e Sol, tra gli altri.

La fondazione Bill & Melinda Gates Foundation Trust ha anche investito nel supermercato online olandese Picnic e detiene una partecipazione dell'1,34% nel produttore olandese di fertilizzanti Oci. La mossa di Gates ha attirato l’attenzione sul mercato, poiché l’acquisto di azioni in una società come Heineken potrebbe rappresentare un segnale di fiducia nell’industria delle bevande, nonostante le dichiarazioni passate del miliardario.

Anche perché il miliardario non pare essere mai stato un amante della birra. Lo ha ammesso lui stesso, alcuni anni fa, in una sessione della chat Ask Me Anything del 2018 su Reddit: “Quando mi ritrovo a qualcosa come una partita di baseball -spiegò all'epoca Gates- bevo birra light per condividere almeno l’atmosfera con tutti gli altri bevitori di birra. Mi dispiace deludere i veri appassionati”.

Heineken è stata fondata nel 1864 ed è una delle più grandi birrerie del mondo, presente in oltre 190 paesi: la società olandese ha recentemente registrato una crescita delle vendite in Asia, nonostante la pandemia globale da covid-19 abbia causato un calo delle vendite nel settore delle bevande in molti paesi.