Raffica di richiami per Mascherpa

È una vera e propria raffica di richiami quella che il ministero della Salute ha ordinato per i prodotti Mascherpa prodotti dalla ditta Gig di Assago (Milano). L'azienda, coinvolta con il Tiramisun vegano in un tragico incidente che forse ha portato alla morte di una giovane in un ristorante di Milano (sulla vicenda sta ancora indagando la Procura), ha subìto ben 18 richiami in un giorno solo. Tutti hanno la stessa motivazione: "sospetta presenza di allergeni non dichiarati in etichetta". Uguale anche l'avvertenza del ministero: "prodotto che può contenere presenza di allergeni. Si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso".

I prodotti richiamati sono tutti i lotti, con qualsiasi data di scadenza tutti prodotti dalla Gig di Assago (Milano):

Banana bread 75 grammi;

Brownie 90 grammi;

Carrott cake 75 grammi;

Cheesecake frutti di bosco 100 grammi;

Cheesecake mango 100 grammi;

Cookie arachidi 75 grammi;

Cookie doppio cioccolato 75 grammi;

Mousse tre cioccolati 100 grammi;

Tiramisù burro di arachidi 100 grammi; 150 grammi; 300 grammi;

Savoiardi 75 grammi;

Tiramisù caramello 100 grammi; 150 grammi; 300 grammi;

Tiramisù classico 100 gr.; 150 gr.; 300 gr.;

Tiramisù frutti di bosco 100 gr; 150 gr; 300 gr.;

Tiramisù mango 100 gr.; 150 gr; 300 gr.;

Tiramisù matcha 100 gr; 150 gr; 300 gr.;

Tiramisù nocciola 100 gr; 150 gr; 300 gr.;

Tiramisù Nutella 100 gr; 150 gr. 300 gr.;

Tiramisù pistacchio 100 gr; 150 gr; 300 gr.

Il ministero ha ordinato i richiami anche per alcuni prodotti a marchio Kyr, precisamente i "probiotici e vitamina D- Pappa reale", prodotti da LNPF Italia S.r.l. Via Flavio Gioia 8, 20149 Mila, lotto 29/03 z prodotti da LNUF Laval SNC dello stabilimento ZI des Touches-Boulevard Arago 53810 Changé France con data di scadenza 29/03/2023 nelle confezioni da 250 grammi (2x125 grammi). Richiamo anche per le confezioni da 250 grammi dei "probiotici e vitamina D- Fragola" lotto di produzione 29/03 z, commercializzati da LNPF Italia S.r.l. Via Flavio Gioia 8, 20149 Milano, prodotti da Lnuf Laval, scadenza 29/03/2023 e per i probiotici Kyr e vitamina D- Albicocca e Miele sempre da 250 grammi con scadenza 29/03/2023. Il motivo del riochiamo è, per tutti, "fragilità del collo dei vasetti di vetro" e l'avvertenza è: "non consumare il prodotto con la data di scadenza 29/03/2023 e di riportarlo al punto vendita

per il rimborso, anche senza scontrino. Precisiamo che il richiamo interessa solo il lotto/scadenza sopra

indicato".

Richiamo, infine, anche per il Torrone alle mandorle Marisa commercializzato da Fabbrica del torrone e affini Marisa di Oscar Bellomo di Frattamaggiore (Napoli), lotto di produzione TM42/22 con scadenza 30/09/2023 in "pezzature varie". Il motivo del richiamo è "possibile presenza di aflatossine". Le aflatossine sono prodotte dal metabolismo secondario di alcune specie di microfunghi filamentosi e possono essere dannose per il fegato.