Nespresso rilancia il caffè filtrato

Nespresso presenta in edizione limitata il primo caffè filtro in capsula: Filter Style Intense per il sistema Original. "Questa novità - spiega un comunicato - rappresenta per l’azienda il risultato di anni di ricerca e sviluppo per trovare un metodo di estrazione a bassa pressione, rimanendo al tempo fedele all’obiettivo di essere pratico per il consumatore".

Il caffè filtro è un caffè ottenuto con un metodo di estrazione basato sulla percolazione dell’acqua attraverso la polvere di caffè, perfezionato in Germania agli inizi del ’900, che tramite un filtro e la bassa pressione consente di estrarre una bevanda delicata ed aromatica, contraddistinta da estrema leggerezza e morbidezza. Quello del caffè filtrato, o caffè filtro, continua a essere una delle bevande a base di caffè più popolari, conosciute e consumate al mondo, rappresentando circa l'80% del consumo globale, soprattutto negli Stati Uniti e nel Nord Europa. Un trend che sta trovando il suo spazio anche in Italia e che prevede un metodo di estrazione che consente di gustare il caffè in diversi momenti della giornata in una tazza più lunga e leggera.

Proprio per rispondere a questa nuova esigenza degli amanti del caffè, Nespresso fa il suo ingresso nel settore del caffè filtrato con il nuovissimo caffè Filter Style Intense, che permette di godere di un comodo ed eccellente caffè ispirato al metodo filtro a casa. Questa nuova miscela non è solo una tazza più lunga, ma un'esperienza di gusto complementare, che dimostra la natura innovativa di Nespresso non solo per quanto riguarda il gusto e la qualità ma anche per l’impegno per l’innovazione. Dopo tre anni di ricerca e sviluppo, infatti, l’azienda è riuscita a realizzare capsule innovative composte da due diverse membrane - una membrana filtrante in carta e un disco in alluminio perforato, che le rende compatibili con i sistemi ad alta pressione del sistema Original di Nespresso, realizzando così un caffè ispirato al metodo a filtro senza alterare la pressione naturale della macchina.

Il caffè Filter Style Intense fa parte della gamma Barista Creations ed è composto da chicchi Arabica dal Brasile e dalla Colombia, caratterizzato da una miscela corposa con note di cereali e tostatura, esaltate da un tocco di amaro.