Agroalimentare e soluzioni fitosanitarie nel Windsor Framework

La Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di principio sul cosiddetto Windsor Framework, come è stata battezzata l'intesa sulla revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord, la questione più complessa tra quelle rimaste irrisolte dopo Brexit. Si tratta di una serie di soluzioni congiunte volte ad affrontare, in modo definitivo, le sfide pratiche che i cittadini e le imprese dell'Irlanda del Nord devono affrontare, fornendo loro una certezza e una prevedibilità durature.

Le soluzioni congiunte riguardano, tra l'altro, nuovi accordi in materia di dogane, prodotti agroalimentari, medicinali, iva e accise, ma anche strumenti specifici volti a garantire che la voce dei cittadini dell'Irlanda del Nord "sia meglio ascoltata su questioni specifiche particolarmente rilevanti per le comunità locali", secondo quanto rende noto un comunicato della Commissione europea.

Per quanto riguarda l'area sanitaria e fitosanitaria, le soluzioni congiunte garantiscono che sugli scaffali dei supermercati dell'Irlanda del Nord siano disponibili gli stessi prodotti alimentari del resto del Regno Unito. In pratica, i prodotti agroalimentari al dettaglio destinati al consumo finale in Irlanda del Nord potranno essere trasportati dalla Gran Bretagna con "requisiti di certificazione e controlli minimi". Gli standard di salute pubblica del Regno Unito "si applicheranno ai prodotti agroalimentari al dettaglio destinati al consumo finale in Irlanda del Nord", mentre le norme Ue in materia di salute delle piante e degli animali rimarranno in vigore per la protezione del mercato unico dell'Ue.

Per quanto riguarda il settore doganale, i nuovi accordi si basano su un "sistema ampliato di commercio fiduciario che sarà aperto anche alle imprese in Gran Bretagna", spiega il comunicato Ue. Le merci movimentate da "commercianti di fiducia e non a rischio di entrare nel mercato unico dell'Ue beneficeranno di procedure semplificate con requisiti ridotti di dati". Sono state riscontrate agevolazioni sostanziali per il trasporto di merci e per la movimentazione di tutti i tipi di pacchi, ovvero business-to-business, business-to-consumer e consumer-to-consumer, con i pacchi consumer-to-consumer completamente esenti dai principali requisiti doganali.

Sono state inoltre individuate nuove flessibilità per alcune norme in materia di iva e accise, accompagnate da salvaguardie che proteggono l'Ue da rischi di frode o potenziali distorsioni della concorrenza. Esiste ora anche la possibilità di tassare tutte le bevande alcoliche in base alla loro gradazione alcolica e di stabilire aliquote ridotte sempre per le bevande alcoliche, se servite per il consumo immediato nei locali dell'Irlanda del Nord, a condizione che le aliquote applicate non siano inferiori alle aliquote minime dell'Ue.

Nelle prossime settimane si terrà una riunione del comitato misto Ue-Regno Unito sull'accordo di recesso, copresieduto dal vicepresidente Maroš Šefčovič e dal ministro degli Esteri britannico James Cleverly. Inoltre, la Commissione ha presentato proposte legislative nei settori sanitaria e fitosanitaria, farmaci e TRQ, che saranno ora sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio.