Agricoltura e turismo, crescono le imprese straniere in Piemonte

Edilizia, turismo, commercio e agricoltura. Sono questi i primi settori che riguardano le imprese straniere registrate in Piemonte nel 2022. Settimo in graduatoria in Italia, in base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio, emerge come, al 31 dicembre 2022, le imprese straniere registrate in Piemonte ammontassero a 50.258, circa 1.582 in più rispetto al 2021 e oltre 12 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2011 (+11,4%) con un’incidenza dell'11,8% sulle 425.873 imprese che hanno sede in regione. Sono perlopiù di origine extra-europea (72%), mentre solo il 28% ha origine comunitaria.

Il settore in cui le imprese straniere risultano maggiormente presenti in valore assoluto è, anche nel 2022, quello delle costruzioni: il comparto edile segna un tasso di crescita del +7,7%.Tra gli altri principali settori di specializzazione troviamo l'agricoltura, che cresce del 5%, il turismo in aumento del 4%, i servizi (+5,6%) e il commercio, che assorbe un quarto delle imprese estere presenti in regione e segna un tasso di crescita nel 2022 pari al +1,3%. Queste nuove aziende forniscono "vivacità" ai vari settori, secondo Unioncamere: infatti, a fronte della nascita di 5.473 imprese straniere, si sono registrate solo 3.042 cessazioni, per un saldo positivo pari a 2.431unità e un tasso di crescita del +5%, decisamente superiore rispetto a quanto evidenziato nel 2022 dal tessuto imprenditoriale piemontese complessivo (+0,25%). Si tratta, perlopiù, di ditte individuali che si prendono l'80,6% del totale: peso decisamente inferiore hanno forme come la società di persone (7,2%) e la società di capitale (11,2%).

“Le imprese gestite da persone di origine straniera rappresentano una realtà sempre più consolidata nel nostro Paese e nella nostra regione, una realtà che di anno in anno ha la capacità di rafforzarsi e strutturarsi -spiega il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia-. Stiamo parlando di oltre 50 mila attività, che hanno ripreso a registrare tassi di crescita consistenti anche in una fase così difficile com’è quella che stiamo attraversando in questi ultimi anni. Una dinamica che, ipotizziamo, continuerà a crescere e che permetterà ai nostri territori di trovare nuova linfa per un’imprenditorialità dinamica. Queste imprese, però, vanno aiutate a rafforzarsi e a integrarsi pienamente nel tessuto produttivo e sociale piemontese e italiano” commenta".

In Italia le imprese straniere registrate nel 2022 hanno raggiunto 647.797 unità, il 10,8% delle imprese complessivamente censite presso i Registri delle Camere di commercio del territorio nazionale. Le aziende guidate da stranieri costituiscono una quota ancora limitata dell’intero tessuto imprenditoriale, ma risultano in costante aumento. A livello geografico, emerge come la Liguria nel 2022 appaia la realtà con la maggio reincidenza di aziende straniere sul totale delle imprese registrate nel territorio regionale (15,2%), seguita dalla Toscana (15,1%), dall'Emilia Romagna (13,5%), dal Lazio (13,2%), dal Friuli Venezia Giulia e dalla Lombardia (entrambe con il 13,1%).